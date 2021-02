Lo nuevo de Call of Duty llegará antes de finalizar este 2021

Si hay algo que Activision ha hecho de gran manera es mantener la saga Call of Duty activa y fresca para los fanáticos con nuevos títulos cada año. Y claro, eso no hará más que continuar en este 2021, ya que la compañía recientemente anunció que habrá un nuevo Call of Duty antes de finalizar el año.

Desde 2005 hasta la fecha, Activision ha lanzado al menos un juego de Call of Duty anualmente, con sus sagas World War, Warfare y Black Ops, principalmente, y bajo el desarrollo de diferentes estudios como Sledgehammer Games, Treyarch o Infinity Ward.

Todavía no sabemos qué desarrollador será el responsable de la nueva entrega, aunque imaginamos que no estará en manos de Treyarch, ya que nos han entregado el más reciente Call of Duty Black Ops Cold War y han tomado la posta de Infinity Ward en el desarrollo de CoD: Warzone.

Lo más probables que veamos a Sledgehammer Games entregarnos el nuevo juego, ya que su último título desarrollado fue Call of Duty: WWII, en 2017, aunque claro, también hay que ver de qué manera son capaces de gestionar los recursos de la nueva generación de consolas para entregarnos un título que explote todo el potencial de la PS5 y Xbox Series X|S.

Todavía no hay demasiados detalles sobre este nuevo juego, que esperamos descubrir para mediados de año y luego tener en nuestras manos cerca del final del 2021, pero la franquicia nunca deja de sorprendernos y especialmente en este último tiempo, nos viene entregando un título mejor que el otro.

