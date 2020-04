Ryze y Orianna recibirán importantes mejoras en el parche 10.8 de League of Legends

Si bien el parche 10.8 de League of Legends tiene como principal foco los cambios en el meta de los tiradores y darle un vuelco casi de 180° al estilo de los jungleros, eso no significa que Riot no vaya a modificar algunos otros campeones que considera que están sumamente fuertes, o no lo suficiente. En éste último caso nos encontramos con Ryze y Orianna, dos de los campeones favoritos del carril central que se han visto muy poco en la Grieta del Invocador últimamente.

Pero eso cambiará en la próxima actualización del cliente oficial, ya que ambos recibirán ciertos buffs que les permitirán aguantar mejor durante la fase de líneas hasta llegar al juego medio/tardío, que es donde realmente brillan con todas sus habilidades.

RYZE

Por el lado de Ryze, los cambios estarán enfocados en sus estadísticas base, al igual que en la velocidad de movimiento que obtiene al conseguir las cargas rúnicas de su Q, Descarga Eléctrica. De esta manera, buscarán que tenga un mejor aguante en el juego temprano y luego posibilidades de moverse con mayor libertad en las peleas en equipo.

Estadísticas

Vida: Aumentada de 570.48 a 575

Daño de Ataque: Aumentado de 55.04 a 56

Q - Descarga Eléctrica

Velocidad de movimiento al consumir dos runas aumentada de 20-40% a 28-44%

ORIANNA



En el caso de Orianna, los ajustes estarán enfocados en la ralentización que provoca su W, Disonancia, ya que había quedado muy por detrás de la estadística de ralentización que ofrecen otras habilidades de personajes incluso más móviles. Además, si su enfoque era las peleas en equipo en el juego medio y tardío, ahora lo será aún más, ya que se incrementa el ratio de Poder de Habilidad de su E, Proteger.

W - Orden: Disonancia

Velocidad de movimiento y ralentización aumentadas de 20-40% a 30-50%

E - Orden: Proteger

Ratio de Poder de Habilidad aumentado de 0.4 a 0.5

Estos cambios fueron confirmados por Riot Scruffy, líder del equipo de jugabilidad de League of Legends. Así que con seguridad los veremos en el parche 10.8 donde esperamos que sirvan para desempolvar a estos dos campeones que hace bastante tiempo que se ven muy poco en la Grieta del Invocador.

