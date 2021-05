Sony actualiza su campaña Play at Home con más regalos para todos

La campaña Play at Home de Sony, que ya nos ha dejado regalos como el de Horizon: Zero Dawn y varios otros juegos de PS4 y PS5, esta vez está de regreso. No es con juegos gratis, pero sí con contenido gratuito para algunos de tus juegos favoritos.

A partir de la semana que viene, el siguiente contenido estará gratis para descargar desde PlayStation Store:

Rocket League: PlayStation Plus Pack – incluye cuatro únicos objetos de personalización incluyendo Blue Notch Wheels, Blue Smoke Boost, Blue Rocks Trail y Trimpact BL Player Banner.

Destruction AllStars: 1100 Puntos de Destrucción

Rogue Company: Play at Home Pack – incluye Kyoto Undercover Ronin Outfit y 200 Rogue Bucks.

Warframe: Starter Bundle – incluye 100 Platinum, 100,000 Créditos, 7 Day Affinity Booster, Essential Base Damage Mod Bundle y más.

Call of Duty: Warzone: 5 Tokens de Doble XP.

¿CUÁNDO ESTARÁ DISPONIBLE TODO ESTE CONTENIDO?

Empezará a estar disponible para descargar a partir del lunes 17 de mayo, a la siguiente hora dependiendo de tu región:

• Colombia, Perú, Ecuador, Panamá y México: 22:00hs (16/5)

• Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 23:00hs (16/5)

• Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 00:00hs

• Estados Unidos: 23:00hs (16/5) (zona ET) / 20:00hs (16/5) (zona PST)

• España: 05:00hs

La única excepción a esta fecha es el contenido de Call of Duty: Warzone, que se habilitará el 20 de mayo. La fecha límite para conseguir todo esto será el próximo 6 de junio.

Lee También