Sony retira la etiqueta de "exclusivo de PlayStation" en Ghost of Tsushima

De un tiempo a esta parte, los juegos que originalmente eran exclusivos de consolas PlayStation han comenzado a llegar a una nueva plataforma: PC. Ésto sucedió con Horizon: Zero Dawn y Days Gone, y parece que el próximo en la lista será Ghost of Tsushima.

Ésto se debe a que el juego desarrollado por Sucker Punch Productions y galardonado como uno de los mejores del 2020, dejó de tener la etiqueta de "exclusivo de PlayStation", tal y como se puede ver en el nuevo arte de la página de PlayStation.

De esta manera, el título sigue la misma línea que los mencionados Horizon y Days Gone, cuya etiqueta de "Only On PlayStation" fue removida poco antes de que lleguen a Steam y con ello a PC, como nueva plataforma.

Habrá que ver si pronto revelan este port de Ghost of Tsushima a PC, lo que lo convertiría en uno de los lanzamientos más destacados del año para ordenadores. Por lo pronto son puras especulaciones, pero claro, con un fundamento bastante fuerte.

