Los fans estuvieron algo desilusionados cuando Star Wars Jedi: Survivor, no por un tema narrativo o de jugabilidad, sino principalmente por los problemas técnicos del juego. Sobre todo en PC, pero también en consolas, el título de Respawn cuenta con varios fallos y problemas de rendimiento.

Es por eso que Electronic Arts se ha propuesto lanzar varias actualizaciones para mejorar la optimización del juego en todas las plataformas. A continuación, te contamos sobre sus fechas y detalles.

Cuándo sale el parche de PC para Star Wars Jedi: Survivor y qué cambia

En PC el parche ya se aplicó, y trae lo siguiente:

• Mejoras de rendimiento para el renderizado sin ray-tracing.

Cuándo sale el parche de consolas para Star Wars Jedi: Survivor y qué cambia

El parche de consolas (PlayStation 5 y Xbox Series X|S) se aplica hoy, y trae lo siguiente:

• Se corrigieron errores que estaban vinculados a la omisión de cinemáticas.

• Mejoras de rendimiento en PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

• Se solucionó un problema con las telas dinámicas dentro del Mantis.

• Se corrigieron varios problemas de renderizado.

• Se solucionó un problema con los colores registrados de Nekko que no se

guardaban.

• Se solucionó un problema con el Nekko registrado que desaparecía del establo.

• Se corrigieron problemas con la superposición de diálogos en cinemáticas.

• Se corrigieron varios problemas de colisión.

• Se solucionó un problema con la IA enemiga que permanecía en Pose T durante el modo de fotografía.

• Se corrigió un error que ocasionalmente ocurría mientras hablaba con Doma y se congelaba.

• Se corrigió un error por el cual el VFX de BD-oil no se renderizaba correctamente.

• Se solucionó un problema por el cual los jugadores se quedaban atrapados dentro de la Cámara de la Dualidad si no guardaban después de salir de la misma y morían.

Desde Electronic Arts aclararon que habrá más actualizaciones para todas las plataformas, y se compartirán en cuanto estén disponibles. La idea es que Survivor llegue a estar en un buen estado para todos los usuarios, para disfrutar la aventura de Cal Kestis de la mejor manera.