También la rompe en la play: delantero del Liverpool queda Top 1 en FUT Champions

No es ningún secreto que muchos jugadores de fútbol son amantes de los videojuegos. Durante la pandemia hemos visto a personalidades como el Kun Agüero jugar Fortnite, Among Us o League of Legends, lo propio sucedió con Courtois o Griezmann. Y claro, como no puede ser de otra manera, el FIFA es uno de los favoritos y hay varios que lo juegan muy bien, como los argentinos Eduardo Salvio y Domingo Blanco. Pero parece que nadie lo juega mejor que Diogo Jota.

Y es que en su cuenta de Instagram el delantero, que llegó ésta temporada al Liverpool de Jurgen Klopp, compartió sus resultados del actual fin de semana de FUT Champions, el Modo Online competitivo del FIFA 21, y pudimos ver que terminó como Top 1 en Europa.

Su resultado fue implacable, con un 30-0, ganando todos los partidos posibles de la semana y consolidándose como uno de los mejores jugadores de FIFA 21 del continente europeo, donde suele existir la mayor calidad de jugadores.

El equipo con el que consiguió éste logro es muy bueno, aunque incluso lo podría mejorar, ya que cuenta con las cartas básicas de Mbappé y Mendy. Aún así, su carta especial de jugador profesional, con todas las estadísticas maximizadas y exclusiva para él, definitivamente fue clave en la proeza.

El XI Ideal de Diogo Jota lo completan: Nick Pope (IF); Mendy, Varane (TOTGS), Walker (IF), Tavernier (Headliner); Guillit, Vieira, Diogo Jota, Eusebio, Ronaldo, Neymar.

Como vemos, Diogo Jota no sólo es un crack dentro de la cancha real, sino que también tiene lo suyo en la virtual.

