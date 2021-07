The Lord of the Rings: Gollum muestra gameplay y personajes en su nuevo trailer

El mundo de El Señor de los Anillos está por ser explorado desde un punto de vista totalmente novedoso con The Lord of the Rings: Gollum, un nuevo videojuego que se centrará en el uno de los personajes más icónicos de la cultura pop. Dos años después de haber sido presentado oficialmente, sus desarrolladores en Daedalic Entertainment dieron un nuevo vistazo al proyecto.

Esta vez se centraron en contar más sobre el videojuego, al cual describen como un título de "acción-aventura que combina sigilo con parkour". Mostraron material de todos estos aspectos, mientras que el protagonista se infiltra en distintos lugares de Mordor. Narrado por el productor Harald Riegler, el trailer demuestra el tipo de gameplay que nos espera.

Quienes tengan un interés en la historia escrita por J.R.R. Tolkien les encantará ver esta nueva versión de personajes como Thranduil the Elvenking, el padre de Legolas. Además se mostró a The Mouth of Sauron, quien actúa como mano derecha del Señor Oscuro. Finalmente, se dio el primer vistazo y la confirmación de que estará Gandalf como personaje no jugable.

Algo que dejó muy en claro este trailer es no solo el respeto que tienen su desarrolladores por la historia, los personajes y las locaciones de la saga literaria, sino que también se plantean sus propias versiones de todo este lore. La dirección de arte es muy marcada por su estética a lo caricatura, y será una manera de distinguirse de otras adaptaciones de El Señor de Los Anillos.

¿Cuándo sale The Lord of the Rings: Gollum?

The Lord of the Rings: Gollum se lanzará durante la primavera del 2022, tal como confirma la descripción del trailer. Llegará a PC, PS5, Xbox Series X, y Xbox Series S. Originalmente se reveló en el 2019, y se planeaba su lanzamiento para el 2021. Sin embargo, debido a la pandemia debió ser retrasado.

