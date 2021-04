Todos los clasificados al MSI 2021 de League of Legends

A pesar de la pandemia del COVID-19, en este 2021 tendremos torneos internacionales presenciales, y en el mundo de League of Legends, el primero será el Mid-Season Invitational 2021 que se disputará en Islandia el próximo mes de mayo.

Para dicho torneo, serán doce los equipos que se enfrentarán, cada uno representando a su región. Y el día de hoy, con el triunfo de Pain Gaming y Royal Never Give Up, se terminaron de definir los equipos clasificados a la competición.

EQUIPOS Y GRUPOS DEL MSI 2021 DE LEAGUE OF LEGENDS

GRUPO A

• Royal Never Give Up (China)

• GAM Esports (Vietnam)

• Unicorns of Love (Rusia)

• Pentanet.GG (Oceanía)

GRUPO B

• MAD Lions (Europa)

• PSG Talon (Sudeste Asiático)

• Istambul Wildcats (Turquía)

• paiN Gaming (Brasil)

GRUPO C

• DWG KIA (Corea)

• Cloud9 (Norteamérica)

• Infinity Esprots (Latinoamérica)

• DetonatioN FocusMe (Japón)

Estos equipos se consagraron campeones del primer split de cada una de sus regiones, con la excepción de Cloud9, que ganó el torneo de Norteamérica, aunque la competición sea anual.

SOBRE EL MSI 2021 DE LEAGUE OF LEGENDS

Como premios, además de quedarse con el trofeo por conquistar el campeonato, se destaca que desde Riot Games confirmaron que la liga campeona del MSI recibirá un lugar adicionar para uno de sus equipos en Worlds 2021.

Además, una vez concluído el MSI 2021, se calcularán los niveles de clasificación finales para el 2021. La liga mejor clasificada conseguirá un lugar adicional para el campeonato mundial, a menos que sea la misma que gana el MSI. En ese caso, el lugar adicional será para la segunda liga mejor clasificada en la tabla.

El MSI 2021 comenzará este 6 de mayo y se podrá seguir por los canales oficiales de League of Legends.

