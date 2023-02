Clásicos de Game Boy y GBA como Metroid 2 y The Legend of Zelda: The Minish Cap se pueden jugar ahora mismo en Nintendo Switch Online.

Durante el último Nintendo Direct, una de las novedades más celebradas fue la llegada de Game Boy y Game Boy Advance a Nintendo Switch Online. Ambas consolas eran de las más pedidas para el servicio, y ahora están disponibles. A continuación te contamos qué juegos están en los catálogos de cada una, y cuáles están confirmados para sumarse luego.

Nintendo Switch Online - Todos los juegos de Game Boy

• Tetris

• Super Mario Land 2: 6 Golden Coins

• The Legend of Zelda: Link’s Awakening DX

• Gargoyle’s Quest

• Game & Watch Gallery 3

• Alone in the Dark: The New Nightmare

• Metroid 2 - Return of Samus

• Wario Land 3

• Kirby’s Dream Land

Estos son los disponibles ahora. Luego están confirmados para agregarse: The Legend of Zelda: Oracle of Seasons, The Legend of Zelda: Oracle of Ages, Pokémon Trading Card Game, Kirby Tilt ‘n’ Tumble.

Nintendo Switch Online - Todos los juegos de Game Boy Advance

• Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3

• WarioWare, Inc.: Mega Microgames

• Kuru Kuru Kururin

• Mario Kart: Super Circuit

• Mario & Luigi: Superstar Saga

• The Legend of Zelda: The Minish Cap

Estos son los disponibles ahora. Luego están confirmados para agregarse: Metroid Fusion, Kirby and the Amazing Mirror, Fire Emblem, F-Zero Maximum Velocity, Golden Sun.

Cómo jugar juegos de Game Boy y GBA en Nintendo Switch Online

Para acceder a los juegos de Game Boy en Switch, debes tener una suscripción activa a Nintendo Switch Online, y aparecerán en tu pantalla principal como una colección de la consola. En el caso de Game Boy Advance, tienes que tener una membresía a Nintendo Switch Online + Pase de Expansión, la versión más cara del servicio.