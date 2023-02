Desde Metroid Prime Remastered hasta el gameplay de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, te dejamos lo más importante del Nintendo Direct.

Luego de un 2022 más bien modesto, Nintendo se propone todo lo contrario para este 2023. Abrieron el año con una presentación en vivo de Nintendo Direct, en el que dieron novedades sobre sus próximos lanzamientos. A continuación repasamos lo más importante que se anunció en el evento.

Pikmin 4 - Tráiler y fecha de lanzamiento en Nintendo Direct

La cuarta entrega de la saga de estrategia en tiempo real se volvió a mostrar, luego de haber sido anunciado en 2015 y haber tenido su primer teaser a fines del año pasado. Pudimos ver por primera vez gameplay de la nueva entrega, y se confirmó su fecha de entrega para el 21 de julio del 2023.

Ghost Trick: Phantom Detective - Tráiler de anuncio en Nintendo Direct

Se anunció el regreso de Ghost Trick: Phantom Detective, el clásico juego de Nintendo DS. Pone al jugador en la piel de Sissel, un hombre que acaba de morir y debe investigar el misterio de su propia muerte. Estará disponible en invierno del 2023.

Splatoon 3 Pase de Expansión - Tráiler de Nintendo Direct

Presentaron el pase de expansión de Splatoon 3, que traerá contenido nuevo. El primero será Cromópolis, una nueva locación del juego original, y llegará en otoño del 2023. El segundo contenido se trata de La cara del orden, del cual vimos un misterioso teaser pero no se contó nada.

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp - Tráiler y Fecha en Nintendo Direct

Los fans de la estrategia podrán disfrutar de este remaster, que llegará con multijugador online y local. Confirmaron su fecha de lanzamiento: sale el 21 de abril del 2023, en exclusiva para Nintendo Switch. Ya se puede precomprar a través de la Eshop.

Nintendo Game Boy y Game Boy Advance llegan a Nintendo Switch Online

Se confirmó la llegada de Game Boy a Nintendo Switch Online, y Game Boy Advance a Nintendo Switch Online + Pase de Expansión. Ambos ya están disponibles a través de sus respectivas suscripciones online.

Los juegos que se confirmaron para GB son: Tetris, Super Mario Land 2 - 6 Golden Coins, The Legend of Zelda: Link's Awakening DX, Gargoyle's Quest, Game & Watch Gallery 3, Alone in the Dark: The New Nightmare, Metroid 2 - Return of Samus, Wario Land 3, y Kirby's Dream Land.

Metroid Prime Remastered - Tráiler y lanzamiento en Nintendo Direct

Por fin los rumores se hicieron realidad, y el clásico Metroid Prime que salió originalmente en Nintendo GameCube en 2022 recibirá una remasterización para Switch. Traerá soporte para ambos sticks, o podrás seleccionar controles como en el juego original. Ya está disponible en formato digital, y saldrá en físico el 3 de marzo del 2023.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Tráiler de gameplay en Nintendo Direct

Quizás el juego más anticipado de Nintendo para este año, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom se mostró en el Direct. Pudimos ver algunos de los nuevos poderes que tendrá Link, así como un nuevo vistazo a Zelda y lo que parece ser el regreso de Ganon. Se reiteró su fecha para el 12 de mayo del 2023.