Varias compañías en el mundo de los videojuegos ofrecen títulos gratuitos de forma mensual, generalmente a cambio de un servicio de suscripción. A continuación repasamos los ofrecimientos de PlayStation, Xbox y Amazon para abril del 2023, donde podemos encontrar varios juegos interesantes.

Los juegos gratis de PS Plus para abril de 2023

Del 4 de abril al 1 de mayo, podrás agregar a tu biblioteca los siguientes juegos con tu suscripción a PlayStation Plus:

• Meet Your Maker

• Sackboy: Una aventura a lo grande

• Tails of Iron

El primero se trata de un juego de construcción multijugador, y el último es un título de rol dibujado a mano con un estilo interesante. Pero el que lidera la lista es el plataformero de Sackboy, la mascota de PlayStation, que fue aclamado por su diseño de niveles y estilo visual.

Los juegos gratis de Xbox Games with Gold para abril de 2023

Los jugadores de Xbox Series y Xbox One que estén suscritos a Xbox Live Gold o a Xbox Game Pass Ultimate pueden añadir a su biblioteca este mes los siguientes Juegos con Gold:

• Out of Space: Couch Edition - Disponible del 1 al 30 de abril

• Peaky Blinders: Mastermind - Disponible del 16 de abril al 15 de mayo

El primro es un juego de estrategia y gestión al estilo roguelike, que se puede jugar en cooperativo local. Mientras tanto el segundo es una precuela de la popular serie de la BBC y Netflix, con un gameplay de sigilo y puzles mezclado con elementos de una novela visual.

Los juegos gratis de Prime Gaming para abril de 2023

Estos son los 15 juegos que saldrán a lo largo del mes siguiente para conseguir gratis con Prime Gaming:

• Wolfenstein: The New Order - 6 de abril (Código de GOG)

• Ninja Comando - 6 de abril (App de Amazon Games)

• Art of Fighting 3 - 6 de abril (App de Amazon Games)

• The Beast Inside - 13 de abril (Código de GOG)

• Icewind Dale: Enhanced Edition - 13 de abril (App de Amazon Games)

• Crossed Swords - 13 de abril (App de Amazon Games)

• Ghost Pilots - 13 de abril (App de Amazon Games)

• Beholder 2 - 13 de abril (App de Amazon Games)

• Terraformers - 13 de abril (App de Amazon Games)

• Ninja Masters - 20 de abril (App de Amazon Games)

• Looking for Aliens - 27 de abril (Código de Legacy Games)

• Metal Slug 4 - 20 de abril (App de Amazon Games)

• Grime - 27 de abril (App de Amazon Games)

• Sengoku - 27 de abril (App de Amazon Games)

• Magician Lord - 27 de abril (App de Amazon Games)

Acá tenemos varios títulos que vale la pena destacar, sobre todo si te gusta el rol, con Icewind Dale y Sengoku. Sin embargo el título que más llama la atención es el shooter Wolfenstein: The New Order, uno de los mejores títulos de la saga de acuerdo a los fanáticos.