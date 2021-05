Sin sorpresas: BIOMUTANT es Top 1 en ventas de la semana en Steam

Cada lunes tenemos religiosamente un nuevo reporte de ventas con los juegos más vendidos de Steam a lo largo de los últimos siete días. Y estaba claro que el nuevo BIOMUTANT sería el número 1 de esta semana, algo que finalmente terminó sucediendo.

El juego ya se encontraba en el Top 3 de los más vendidos la semana pasada, con la preorden del título que se lanzó el pasado martes 25 de mayo, y en el nuevo Top, tanto el BIOMUTANT Preoreder Package como el juego final tomaron los primeros dos lugares, con un podio completado por Sea of Thieves, el cual está disponible con un 50% de descuento en la plataforma de Valve gracias al Open World Sale.

Top 10 juegos más vendidos de la semana en Steam

1- BIOMUTANT Pre-Order

2- BIOMUTANT

3- Sea of Thieves

4- Mass Effect™ Legendary Edition

5- Days Gone

6- Valve Index VR Kit

7- Grand Theft Auto V

8- ARK Survival Edition

9- The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition

10- Rust

Está más que claro que las ventas de Steam quedaron dominadas por el nuevo BIOMUTANT, así como por la Open World Sale, ya que vemos a GTA V aparecer, así como a ARK Survival y The Witcher 3 en este top semanal.

Veremos qué sucede la próxima semana, pero sin grandes lanzamientos en el horizonte, esperamos que algún juego en oferta se lleve el número 1, o quien sabe, puede que BIOMUTANT mantenga por dos semanas la primera colocación.

Lee También