El futuro de Josep Alcácer en Liga de Quito empieza a ser incierto, tras los últimos malos resultados en la LigaPro y en la Copa Libertadores. Incluso ya se ha revelado que Liga piensa en una nueva opción para entrenador si los resultados siguen siendo los mismos.

Josep Alcácer firmó un contrato con Liga de Quito hasta finales de 2024, por lo cual, si el DT termina saliendo a mitad de temporada el club tendría que pagarle el resto del año en salarios. Es decir, su sueldo sería entre 25 mil y 30 mil dólares, por lo cual, la salida le costaría al equipo ecuatoriano aproximadamente entre 150 y 180 mil dólares.

Si finalmente Alcácer se marcha de Liga de Quito, al club no le costaría “tanto” dinero la salida del entrenador español. Aunque desde el club se ha revelado que no piensan en la salida del estratega y le han mostrado todo su apoyo al entrenador.

Josep Alcácer venía con un buen rendimiento en Liga de Quito, pero en los últimos dos partidos se ha complicado su futuro. El empate ante Emelec en LigaPro complicó sus chances de ganar la primera etapa y la derrota contra Junior en Copa Libertadores lo ha dejado casi eliminados.

Josep Alcácer llegó a Liga de Quito en este 2024. (Foto: Imago)

En Liga de Quito, Josep Alcácer está viviendo su primera experiencia como entrenador en un equipo de primera división. Previo a su llegada al fútbol ecuatoriano, el entrenador solo había trabajado como entrenador asistente en diferentes clubes.

Las estadísticas de Josep Alcácer como entrenador de Liga de Quito

Al frente de Liga de Quito, Josep Alcácer lleva 16 partidos entre la LigaPro, Copa Libertadores y Recopa Sudamericana. El estratega ha ganado 10 encuentros, empató 2 y también perdió 4. Dichas derrotas ya costaron la Recopa Sudamericana, y casi la LigaPro y clasificación en la Copa Libertadores.

Los próximos partidos de Alcácer como DT de Liga de Quito

A Josep Alcácer le quedan 5 partidos en este primer semestre contra Liga de Quito, los cuales se jugarían como unas finales para el entrenador y su futuro. Los siguientes encuentros serán: vs Independiente del Valle, vs Barcelona SC, vs Universidad Católica, vs Universitario, vs Deportivo Cuenca.