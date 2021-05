Days Gone se lanza en Steam y lidera ya lidera las ventas semanales

Como sucede cada lunes, los reportes que nos entrega Steamdb nos permiten descubrir cuales fueron los títulos más vendidos en Steam durante los últimos siete días. En las pasadas semanas los juegos que lideraron las ventas fueron títulos recién lanzados, como NieR Replicant o Resident Evil: Village.

Y eso se replicó esta semana, con el lanzamiento de la versión para PC de Days Gone, la cual ocupó el primer lugar de la plataforma, mientras que el segundo puesto quedó en manos de Mass Effect Legendary Edition, lanzado la semana pasada, y líder de ventas en el último registro. El podio lo completó BIOMUTANT, un título que se lanzará mañana pero que ya ha generado gran expectativa, y que relegó a Resident Evil: Village fuera de los tres más vendidos.

Este es el Top 10 de ventas en Steam en la semana del 17 al 23 de mayo:

1- Days Gone

2- Mass Effect Legendary Edition

3- BIOMUTANT

4- Resident Evil: Village

5- Subnáutica: Below Zero

6- Red Dead Redemption 2

7- Valve Index VR Kit

8- The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition

9- It Takes Two

10- Cyberpunk 2077

Juegos como Red Dead Redemption 2 y The Witcher 3 se han beneficiado de los descuentos con los que han estado disponibles en estos últimos días en la plataforma de juegos para PC de Valve, lo cual los lleva a ocupar lugares tan destacados en las ventas semanales.

Veremos cómo quedan las cosas la próxima semana, pero desde ya que parece que BIOMUTANT será el número 1, una vez que se lance este 25 de mayo.

