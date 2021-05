Steam inaugura ofertas para juegos de mundo abierto

Los juegos de mundo abierto son cada vez más comunes hoy en día: sean del género que sean, los desarrolladores nos han dado montones de escenarios para explorar a nuestro gusto. Esta semana, Steam celebra los mundos abiertos con nuevas ofertas.

Este "festejo de la exploración infinita", como lo pone Steam, durará entre hoy y el lunes 31 de mayo. Si lo separamos por géneros, encontraremos que hay juegos de acción, aventuras, RPGs, estrategia, simuladores, y hasta de carreras.

Algunos de los más destacados son Death Stranding y No Man's Sky a mitad de precio; Borderlands 3 a 67% de descuento; Red Dead Redemption 2 a 33% de descuento; y ARK: Survival Evolved y The Witcher 3: Wild Hunt ambos a 80% de descuento.

Incluso Cyberpunk 2077 se encuentra a 20% de descuento, si piensas que ya se le puede dar una oportunidad. Y si preferirías no gastar nada, no te preocupes: Steam también está regalando Little Nightmares y Company of Heroes 2.

