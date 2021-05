Ubisoft anuncia The Division Heartland, un juego free-to-play

Ubisoft ha anunciado hoy sus planes para expandir el universo de Tom Clancy's The Division, una de sus IPs más exitosas desde que nació en 2016. El primer proyecto en esta expansión es un juego free-to-play, titulado The Division Heartland.

Heartland será desarrollado por Red Storm Entertainment, estudio que trabajó en los primeros dos títulos. Será una experiencia independiente, que saldrá en consolas y PC entre el 2021 y 2022. No dieron detalles sobre su historia, personajes o gameplay aún.

Esto no es todo, sino que también adelantaron que habrá un juego móvil de The Division, el cual aún no tiene una ventana de lanzamiento. "Más detalles sobre esta nueva actualización se revelarán antes de su lanzamiento", afirmó la compañía.

Un nuevo roadmap revela que la empresa lanzará también una novela de The Division, y demuestra que habrá también más contenido nuevo en The Division 2. Finalmente, nos recuerdan que hay una película de Netflix en desarrollo.

