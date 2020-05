Ubisoft lanzará un nuevo juego AAA de una de sus mayores franquicias este año

Días atrás desde Capcom aseguraron que iban a intentar romper su récord de ventas en 2020, luego de haberse superado el año pasado. Ahora llega por parte de Ubisoft la noticia de que la compañía tiene un espectacular juego entre manos, para cumplir con el "calendario más ambicioso de la industria", que tienen planeado para el actual año fiscal.

Assassin's Creed: Valhalla fue anunciado hace algunas semanas y en años pasados Ubisoft se contentaría con ese juego como su principal estandarte, pero en esta ocasión tenemos también Watch Dogs: Legion y aún así no será todo.

En su último informe financiero, Ubisoft mencionó también juegos como Rainbow Six: Quarentine y Gods and Monster, pero también que tienen planeado lanzar otro juego AAA, (el mayor nivel de juegos), el cual no ha sido anunciado y "proviene de nuestras franquicias más grandes", tal y como aseguraron.

Hay dos franquicias que se posicionan al frente de estas posibilidades, las cuales son Prince of Persia, sobre la cual ha habido una excesiva cantidad de rumores en estos días. La otra posibilidad es Far Cry 6, ya que desde Far Cry: New Dawn, la continuación de Far Cry 5, no contamos con una entrega de la saga.

También estan aquellos que creen que Splinter Cell podría tener un nuevo juego siete años después del lanzamiento de Blacklist, aunque habrá que esperar a ver qué nos tiene preparado Ubisoft. La compañía realizará un evento digital el próximo 12 de junio, llamado Ubisoft Forward, donde podríamos tener respuesta a la incógnita.

Lee También