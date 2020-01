Un bug del Dragón manda a Lee Sin a volar en una partida de League of Legends

League of Legends no sería League of Legends sin algún que otro bug aquí y allá, y en esta ocasión el usuario de Reddit Hattunen se encontró con una situación que no se ve muchas veces pero que fue sumamente desopilante. Durante su partida, un Dragón de las Nubes elevó a un Lee Sin hacia los cielos y lo sacó de la Grieta del Invocador.

Todo sucedió cuando el mencionado usuario de Reddit se acercó como Brand, junto al Lee Sin que hacía de junglero, hacia el Dragón de las Nubes, con la intención de matarlo y obtener su bonificación. Sin embargo, después de dañarlo, el Lee Sin utilizó su Onda Sónica y la activó una segunda vez para acercarse. El problema fue que el Dragón estaba despegando y en el movimiento golpeó al Lee Sin, que no salió hacia atrás como suele suceder, sino que voló fuera de la pantalla, desapareciendo de la vista.

Tanto Brand como Lee Sin comenzaron a pingear con el signo de pregunta, sin entender lo que había sucedido. Pero pronto se dieron cuenta del bug que sufrieron. Esto ya se había visto incluso en partidas profesionales, en 2014 pasó en la LCS de Europa, cuando un Pilar de Hielo de Trundle levantó a un Thresh obteniendo el mismo resultado.

La otra vez que sucedió fue en la LCS de Norteamérica, en 2016, cuando un jugador de Team Liquid sufrió una serie de levantamientos al unísono por parte de Cloud9 y desapareció de la pantalla.

Calculamos que en algún momento el Lee Sin bajó nuevamente a la Grieta y la partida siguió con normalidad, aunque con el video cortado de repente no tenemos como confirmarlo.

Lee También