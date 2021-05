Un streamer uruguayo de 70 años completa un 24 horas en Twitch

Los streams de 24 horas en Twitch son casi moneda corriente estos días, pero hay algunos casos que impresionan más que otros. Tal es el de Tellier50, un streamer de 70 años que se mantuvo transmitiendo en vivo en la plataforma durante un día entero seguido.

Tellier50, de nombre real Robertson, se había hecho viral el año pasado, a través de un clip en el que se abrió sobre su historia familiar con un viewer. Robertson es de Montevideo, Uruguay, y juega League of Legends y Among Us entre otras cosas en su canal.

Esta semana, se propuso cumplir el reto de una emisión de 24 horas sin interrupción, a lo largo de lo cual llegó a tener más de 4.000 espectadores y sumó 15.000 seguidores, superando ahora los 400.000. Su audiencia lo felicitó en un emotivo momento, que se puede ver arriba.

Robertson se hizo conocido por su carisma, desenvoltura y buena onda frente a la cámara, y es por esto que se ha convertido en uno de los streamers más queridos de esta región.

