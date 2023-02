El VALORANT Lock//In será el torneo que de inicio a la temporada competitiva de franquicias en el shooter de Riot Games. Las 30 franquicias de las regiones principales del mundo (América/Asia-Pacific/EMEA) se enfrentarán junto a dos organizaciones invitadas de China en un torneo de llaves de eliminación directa.

En el VALORANT Lock//In no habrá segunda oportunidad, y sólo el equipo que gane todas sus series se convertirá en el campeón. Todas las series serán al mejor de tres mapas, con excepción de las finales de cada cuadro y la gran final, las cuales se disputarán al mejor de cinco. El ganador de la Gran Final será el equipo que se quede con el VALORANT Lock//In.

El VALORANT Lock//In se desarrollará en la ciudad de San Pablo, Brasil, del 13 de febrero al 4 de marzo y a continuación te mostramos los enfrentamientos separados en Cuadro Superior y Cuadro Inferior.

CUADRO SUPERIOR

Octavos de Final (13-15 de febrero)

• A: KOI vs NRG

• B: DetonatioN FocusMe vs Giants

• C: Gen.G Esports vs LOUD

• D: FunPlus Phoenix vs Karmine Corp

• E: BBL Esports vs DRX

• F: Cloud9 vs Paper Rex

• G: Evil Geniuses vs Team Heretics

• H: MiBr vs Talon Esports

Cuartos de Final (17-18 de febrero)

• I: Ganador A vs Ganador B

• J: Ganador C vs Ganador D

• K: Ganador E vs Ganador F

• L: Ganador G vs Ganador H

Semifinales (19 de febrero)

• M: Ganador I vs Ganador J

• N: Ganador K vs Ganador L

Final (2 de marzo)

• O: Ganador M vs Ganador N

CUADRO INFERIOR

Octavos de Final (22-24 de febrero)

• A: Team Liquid vs Team Secret

• B: KRÜ Esports vs Natus Vincere

• C: ZETA DIVISION vs Leviatán

• D: Team Vitality vs Global Esports

• E: FUT Esports vs Rex Regum Qeon

• F: 100Thieves vs EDward Gaming

• G: Sentinels vs Fnatic

• H: T1 vs FURIA Esports

Cuartos de Final (25-27 de febrero)

• I: Ganador A vs Ganador B

• J: Ganador C vs Ganador D

• K: Ganador E vs Ganador F

• L: Ganador G vs Ganador H

Semifinales (28 de febrero)

• M: Ganador I vs Ganador J

• N: Ganador K vs Ganador L

Final (3 de marzo)

• O: Ganador M vs Ganador N

GRAN FINAL (4 de marzo)

• Ganador Cuadro Superior vs Ganador Cuadro Inferior