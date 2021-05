Ver EN VIVO La Velada de boxeo de Ibai - Reven vs ElMillor

El gran evento del año en el mundo del Streaming y de Twitch finalmente se llevará a cabo este miércoles 26 de mayo, con La Velada de Ibai, el evento de boxeo que toda la comunidad ha esperado durante tanto tiempo.

CARTELERA

La apertura de la noche se dará con el combate entre Future y Torete, quienes acordaron pelear a pesar de la diferencia de 15cm a favor de Future (1,86 vs 1,71 de Torete) y el peso, que también favorece a Future. El enfrentarmiento será a 3 asaltos.

La previa al evento central será con uno de los combates que más se encendió en la previa: Mr Jagger vs ByViruzz. Sin embargo, las amenazas de que el combate podría no suceder si Jagger no llegaba al peso (82-83 kilos) quedaron en el olvido luego de que diera el peso en 82,5kg. También pelearán a tres asaltos.

Como era de esperarse, el evento principal será el que dio origen a todo el evento: Reven vs ElMillor. Luego de cuatro meses de preparación, llegan al combate de la mejor manera posible, sin excusas y con cinco rounds para definir al ganador.

FECHA Y HORA

El evento se podrá seguir desde el canal de Twitch de Ibai, y se llevará a cabo este miércoles 26 de mayo en el siguiente horario en los respectivos países:

• Colombia, Perú, Ecuador, Panamá y México: 12:00hs

• Venezuela, Chile, Paraguay, Bolivia y Puerto Rico: 13:00hs

• Argentina, Uruguay y Brasil: 14:00hs

• Estados Unidos: 13:00hs (zona ET) / 10:00hs (zona PST)

• España: 19:00hs

Recuerda que todo comenzará con la Alfombra Roja, en la que Werlyb, Paula Gonu y Spursito serán los presentadores, y luego seguirán los diferentes combates junto a las presentaciones especiales que habrá durante la velada.

Lee También