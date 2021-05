Video: Mr Jagger dio el peso y peleará con ByViruzz en la Velada de Boxeo de Ibai

Como sabemos, este miércoles se llevará a cabo la gran Velada de Boxeo organizada por Ibai. El combate central será el de Reven vs ElMillor, pero desde el último Charlando Tranquilamente, la pelea entre Mr Jagger y ByViruzz peligraba, ya que uno de los boxeadores podría no llegar al peso.

Es por eso que todos los ojo estaban puestos en Mr Jagger este lunes, en el pesaje oficial previo a la contienda de este miércoles. El peso objetivo era entre los 82 y 83 kilos, un valor del que Jagger parecía estar algunos kilos por encima.

Viruzz reconoció que no pelearía si su rival no alcanzaba el peso acordado previamente, aunque esto nunca quedó registrado en un documento oficial. Sin embargo, no hizo falta ningún tipo de disputa, ya que al subirse a la bascula, Jagger dio el peso ideal.

Como podemos ver, el peso de Jagger fue de 82,5 kilos, y ByViruzz no tardó en darse cuenta de que su rival estuvo jugando ciertos juegos mentales esta última semana. Y claro, aseguró que se partirán la cara este miércoles en la pelea previa al evento central de la noche.

