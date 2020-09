Worlds 2020: Cronograma Play-In ¿Cuándo juega R7?

La Worlds 2020 de League of Legends es para muchos el campeonato de Esports más importante del año, y está a punto de comenzar. Este viernes 25 de septiembre por la madrugada será el momento en el que la Grieta del Invocador vea acción por primera vez, con el comienzo del Play-In.

Rainbow7 será el representante latinoamericano y en Bolavip Gamer estaremos siguiendo minuto a minuto todo el progreso en la Worlds. Por lo pronto, aquí tienes los horarios del Play-In:

PLAY-IN DÍA 1

Viernes 25 de Septiembre

MAD Lions vs INTZ >>> 03:00hs (MEX) / 05:00hs (ARG) / 10:00hs (ESP) - GRUPO A

Rainbow7 vs PSG Talon >>> 04:00hs (MEX) / 06:00hs (ARG) / 11:00hs (ESP) - GRUPO B

Legacy Esports vs INTZ >>> 05:00hs (MEX) / 07:00hs (ARG) / 12:00hs (ESP) - GRUPO A

LGD Gaming vs PSG Talon >>> 06:00hs (MEX) / 08:00hs (ARG) / 13:00hs (ESP) - GRUPO B

Team Liquid vs MAD Lions >>> 07:00hs (MEX) / 09:00hs (ARG) / 14:00hs (ESP) - GRUPO A

PLAY-IN DÍA 2

Sábado 26 de Septiembre

Rainbow7 vs V3 Esports >>> 03:00hs (MEX) / 05:00hs (ARG) / 10:00hs (ESP) - GRUPO B

INTZ vs Papara SuperMassive >>> 04:00hs (MEX) / 06:00hs (ARG) / 11:00hs (ESP) - GRUPO A

V3 Esports vs Unicorns of Love >>> 05:00hs (MEX) / 07:00hs (ARG) / 12:00hs (ESP) - GRUPO B

LGD Gaming vs Rainbow7 >>> 06:00hs (MEX) / 08:00hs (ARG) / 13:00hs (ESP) - GRUPO B

Unicorns of Love vs PSG Talon >>> 07:00hs (MEX) / 09:00hs (ARG) / 14:00hs (ESP) - GRUPO B

Papara SuperMassive vs MAD Lions >>> 08:00hs (MEX) / 10:00hs (ARG) / 15:00hs (ESP) GRUPO A

Team Liquid vs Legacy Esports >>> 09:00hs (MEX) / 11:00hs (ARG) / 16:00hs (ESP) GRUPO A

PLAY-IN DÍA 3

Domingo 27 de Septiembre

V3 Esports vs LGD Gaming >>> 03:00hs (MEX) / 05:00hs (ARG) / 10:00hs (ESP) - GRUPO B

Rainbow7 vs Unicorns of Love >>> 04:00hs (MEX) / 06:00hs (ARG) / 11:00hs (ESP) - GRUPO B

PSG Talon vs V3 Esports >>> 05:00hs (MEX) / 07:00hs (ARG) / 12:00hs (ESP) - GRUPO B

Unicorns of Love vs LGD Gaming >>> 06:00hs (MEX) / 08:00hs (ARG) / 13:00hs (ESP) - GRUPO B

PLAY-IN DÍA 4

Lunes 28 de Septiembre

Papara SuperMassive vs Team Liquid >>> 03:00hs (MEX) / 05:00hs (ARG) / 10:00hs (ESP) - GRUPO A

MAD Lions vs Legacy Esports >>> 04:00hs (MEX) / 06:00hs (ARG) / 11:00hs (ESP) - GRUPO A

INTZ vs Team Liquid >>> 05:00hs (MEX) / 07:00hs (ARG) / 12:00hs (ESP) - GRUPO A

Legacy Esports vs Papara SuperMassive >>> 06:00hs (MEX) / 08:00hs (ARG) / 13:00hs (ESP) - GRUPO A

FORMATO

Al finalizar estas partidas, el primer equipo de cada grupo clasificará directamente a la Fase de Grupos de la Worlds 2020 de League of Legends, mientras que el segundo de cada grupo buscará la clasificación en una serie al mejor de cinco ante el representante del grupo opuesto.

Este representante saldrá de una serie al mejor de cinco entre tercero y cuarto del mismo grupo. El ganador avanzará y el perdedor será eliminado, mismo destino que sufrirá el equipo que finalice en el quinto puesto de cada grupo.

