Microsoft no para de traer nuevos títulos al catálogo de Xbox Game Pass, que continúa siendo un servicio esencial para todo aquel que le interese probar nuevos juegos de vez en cuando. En este caso, acaban de anunciar una nueva tanda de juegos que se sumarán en marzo del 2023.

Juegos como F1 22 y Wo Long: Fallen Dynasty habían llegado a principios de mes a Xbox Game Pass, y ahora para cerrar el mes llegarán tres más. Estos son los nuevos juegos del servicio que llegarán en los próximos días.

Xbox Game Pass - Nuevos juegos para marzo del 2023

• Ni no Kuni II: Revenant Kingdom – The Prince's Edition – Disponible hoy en Xbox, PC y nube

• MLB The Show 23 – 28 de marzo: Xbox y nube

• Infinite Guitars – 30 de marzo: Xbox, PC y nube

Como vemos, el primero ya está disponible en el servicio, y se trata de un JRPG con muy buenas reseñas. Por lo demás llama la atención MLB The Show 23, ya que es un caso curioso, siendo un juego publicado por PlayStation Studios que ahora llega al servicio de su principal competidor.

Xbox Game Pass - Juegos que abandonan el servicio en marzo 2023

Como siempre, hay una nueva tanda de títulos que abandonan Xbox Game Pass a fin de mes, el 31 de marzo. Son los siguientes:

• A Memoir Blue (Xbox, PC y nube)

• Chinatown Detective Agency (Xbox, PC y nube)

• ClusterTruck (Xbox, PC y nube)

• Double Dragon Neon (Xbox y nube)

• Kraken Academy!! (Xbox, PC y nube)

• MLB The Show 22 (Xbox y nube)

• Power Rangers: Battle for the Grid (Xbox, PC y nube)