Xbox revela sus primeros juegos gratuitos de Games With Gold para 2020

Los Games With Gold son una de las principales características que pueden disfrutar los jugadores que cuentan con la suscripción de Xbox Game Pass, mediante la cual, mes a mes, tienen la posibilidad de descargar juegos gratuitos en Xbox One y Xbox 360.

La compañía anunció los juegos que formarán la alineación que comenzará el 2020, con los Games With Gold para enero. En Xbox One se encuentran Styx: Shards of Darkness y Batman: The Telltale Series, mientras que en Xbox 360 se podrán obtener Tekken 6 y LEGO Star Wars II: The Original Trilogy, que por la retrocompatibilidad de la consola, también se pueden jugar en Xbox One.

Styx: Shards of Darkness

Desde el 1 de enero hasta el 31 de enero

Batman: The Telltale Series

Desde el 16 de enero hasta el 15 de febrero

Tekken 6

Desde el 1 al 15 de enero

LEGO Star Wars II: The Original Trilogy

Desde el 15 al 31 de enero

Lee También