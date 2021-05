Xbox anuncia los cuatro juegos gratis para junio de Games with Gold

Tal como hacen todos los meses, Xbox ha anunciado la próxima tanda de juegos gratis de Games With Gold, a la cual podrán acceder los miembros de Xbox Live Gold o Xbox Game Pass Ultimate a partir de junio del 2021.

Estos serán los cuatro juegos, disponibles a partir de principios del próximo mes: Injustice: Gods Among Us, The King's Bird, Shadows: Awakening, y NEOGEO Battle Colisseum.

INJUSTICE: GODS AMONG US (XBOX 360)

Del 16 al 30 de junio

THE KING'S BIRD (XBOX ONE)

Del 1 al 30 de junio

SHADOWS: AWAKENING (XBOX ONE)

Del 16 de junio al 15 de julio

NEOGEO BATTLE COLISSEUM (XBOX 360)

Del 1 al 15 de junio

Para reclamarlos, solo debes ir a la sección de "Games With Gold" de tu consola Xbox; o bien hacerlo a través de este enlace. Los juegos aparecerán automáticamente en el apartado de "Listo para instalar".

Todos estos títulos serán jugables en Xbox Series X y Xbox Series S gracias a la retrocompatibilidad de estas consolas.

