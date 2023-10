Finalmente, la larga espera ha terminado. Ha llegado el momento de retomar el camino de Assassin’s Creed con el lanzamiento de Mirage, la historia que se ubica en el Siglo IX de la Era Común para poder vivir una de las historias más esperadas de la saga, teniendo en cuenta el final que tuvo Assassin’s Creed Valhalla. En Bolavip Gamer tuvimos el honor de probar este nuevo título para entrar de lleno en el personaje de Basim Ibn Ishaq.

Y es que con este juego había muchísima expectativa. Sobre todo para los amantes de esta saga y nos incluimos. Assassin’s Creed Mirage es la propuesta que tiene Ubisoft de devolver a los jugadores a la nostalgia de los primeros juegos, los que enamoraron a la enorme comunidad con la historia de los Asesinos y Templarios en 2007 cuando nos sumergimos en la narrativa del Animus, Desmon Miles y el control de su antepasado genético, Altaïr Ibn-La ‘Ahad.

Esa era la promesa. Retornar a los inicios del Assassin’s Creed en temas de jugabilidad. Estamos hablando de las increíbles misiones con un gran desarrollo del sigilo. La pulcra sencillez del combate y la ambientación del juego. Aquí te contamos qué tal nos pareció la propuesta de Ubisoft para Assassin’s Creed Mirage.

1. Narrativa e historia, de 10 puntos

En este aspecto, no nos vamos a extender mucho. Ubisoft juega en territorio seguro en este aspecto y Assassin’s Creed Mirage no es la excepción. El arco argumental es independiente de toda la historia, por lo que no es necesario jugar otro título de la saga para entender la historia de Basim. Sin embargo, tiene un punto en la cronología y el amante de la serie sabrá apreciar el dato.

La historia de Basim, como ya dijimos, ocurre en el Siglo IX de la Era Común, más exactamente en el año 861. Así las cosas, Assassin’s Creed Mirage ocurre en un punto medio entre Assassin’s Creed Origins (año 49 de la Era Común) y Assassin’s Credd Valhalla (872 de la Era Común).

Mirage va a completar un poco ese vacío temporal entre los dos títulos mencionados anteriormente. Pero ese poco vacío se convierte en el mejor pretexto para una increíble historia. Al menos así nos pareció. Una oportunidad muy bien explorada y explotada.

2. A lo que vinimos y nos devolvieron

Assassin’s Creed Mirage tenía la lupa puesta por la promesa de volver a revivir aquella nostalgia que pedía el público. De tener nuevamente en nuestras manos un juego parecido al primer Assassin’s Creed. Ubisoft fue muy inteligente y escogió el mejor lugar y el mejor ambiente para alinear lo que la gente le pedía. Volver a lo mejor de la saga.

El juego nos ubica en las calles de Bagdad. De entrada (o de golpe, mejor dicho), el tono visual nos recuerda al primer momento en el que el Animus de Abstergo nos lleva a recorrer las calles de la Tierra Santa, divido en Jerusalén, Acre o Damasco. Hasta ahí, lo prometido es deuda y Ubisoft lo pagó muy bien.

3. El bendito sigilo ha regresado en su mejor forma

Que se perdió la esencia, que Assassin’s Creed dejó de ser lo que era antes. Todo eso caló profundo en Ubisoft y Mirage responde directamente a esa petición. Otra vez, de golpe, te dejan muy claro que el juego explotará de una manera única, como en el inicio de la saga, las misiones de sigilo con infinidad de maneras para resolverlo.

Absolutamente bien hecho. A levantarse y quitarse el sombrero. Volver a la vieja escuela está de moda y Ubisfot lo entendió a la perfección. Ahí se vendrán horas largas de diversión y de pensar como resolver las misiones de la mejor manera. Las secundarias también entran en este rollo con un mundo completamente reactivo.

4. Fin al libertinaje: tus acciones tendrán consecuencias

Cada acción te dará notoriedad y habrá que pensar la mejor forma de volver a bajar el perfil. Regresa el famoso ‘pickpocketing’, un buen sistema económico y una “masa social” enorme como paisaje, pero también como propósito. En Valhalla, podía ir haciendo destrozos como un salvaje sin que eso tuviese algún tipo de repercusión en la sociedad que estabas inmerso.

Mirage vuelve a ese punto como lo conocemos y como lo disfrutamos con Altair en la primera entrega de Assassin’s Creed. Por eso volvemos al sigilo, al bueno y el de las mejores épocas.

5. El combate no pasa a segundo plano

Más que análisis, creemos más conveniente dar un consejo. En algunos momentos será conveniente luchar. Por opción o por obligación. Pero en el primer caso, si es verdad que es mejor decantarse por el sigilo. El combate vuelve a ser bueno, es entretenido y muy retador. Pero este juego está pensado para que el 90% de nuestras decisiones se basen en la manera de pasar desapercibidos.

Conclusiones

Ubisoft cumplió. La nostalgia de los mejores Assassin’s Creed para la comunidad ha vuelto con Mirage y explotando de muy buena manera las consolas de nueva generación. Lo mejor de la vieja escuela con lo mejor de los nuevos motores gráficos. La historia es sólida, potente. El juego es retador y el sigilo vuelve a ser una herramienta increíble. Gran oportunidad para engancharse nuevo con la saga.

Nota Bolavip: 9.0

Assassin’s Creed Mirage estará disponible para todo el mundo a partir del 5 de octubre en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S y PC.