EA Sports y Codemasters presentaron F1 23, el nuevo título de la franquicia y resultó un acierto absoluto, al menos desde el lado de la jugabilidad. En Bolavip Gamer probamos el título y nos llevamos la mejor experiencia de juego hasta la fecha en el simulador.

Análisis del F1 23 – La mejor jugabilidad de la historia de la franquicia

Todo inicia con su nueva tecnología conocida como Precision Drive, la cual renueva la experiencia de manejo y a partir de la cual podemos sentir un mayor control de nuestro monoplaza.

Con ello, y las actualizaciones presentadas en los aspectos clave de frenado, giro y aceleración, uno puede detectar prácticamente en todo momento lo que el coche hace y lo que nos pide. Con ello, prácticamente ya han desaparecido esas situaciones en las que pierdes el control del vehículo sin previo aviso.

El agarre de los neumáticos también se puede apreciar de mejor manera, y su degradación. Podrás detectar con mayor facilidad cuando pierdes agarre y ajustar tu manejo a esta situación.

Finalmente y para cerrar el aspecto de jugabilidad, el paso por curva ha recibido una mejora sustancial. Los famosos y temidos ‘pianos’, ahora pueden ser explotados en tus vueltas rápidas como sucede en la vida real.

Análisis del F1 23 – F1 World es todo un acierto

El otro aspecto sumamente positivo del F1 23 es el F1 World, donde se desarrolla todo el espacio multijugador y competitivo del título. La posibilidad de mejorar constantemente nuestro coche con sólo jugar es sumamente positivo.

No es necesario ningún micropago, lo cual se agradece, y tal vez la única pega es no poder cambiar la dificultad de algunas misiones, que se vuelven un tanto tediosas por su facilidad.

El modo F1 World es un claro acierto por parte de EA y Codemasters, y también su sistema de licencias para jugar con otros jugadores de un nivel similar, una vez que llegues a tu división ideal.

Análisis del F1 23 – Breaking Point y Modo Carrera dejan bastante que desear

La otra cara de la review son el modo Breaking Point y especialmente el Modo Carrera. Y antes de adentrarnos en lo positivo y negativo de Breaking Point, mejor hablar del Modo Carrera, puesto que la reseña de este modo es bastante sencilla: es idéntico a años anteriores.

MODO CARRERA

El Modo Carrera no tiene ninguna novedad destacable desde hace tres años y es sencillamente inviable que continúe de la misma forma en la próxima entrega. Lo mismo vale para algunos circuitos como Spa, que no han recibido modificaciones aún, y siguen sin reflejar lo que es en la vida real.

BREAKING POINT

Con eso dicho, toca pasar a Breaking Point, el modo historia del F1 23. La realidad es que las cinemáticas y la idea conceptual son interesantes y un punto positivo. Sin embargo, el modo carece de profundidad, tanto temporal como a nivel de jugabilidad.

La única consecuencia de no completar objetivos es no avanzar en la historia, y las ‘opciones’ que nos da el juego no terminan resultando relevantes para la historia, más que para completar un objetivo adicional en las carreras.

Con ello, hubiera resultado algo más interesante que nuestras decisiones y rendimiento tuvieran verdadero impacto a la hora de seguir la historia, o que la misma se desarrolle por más de una temporada. Ante ello, sentimos que Breaking Point se queda corto con lo que realmente podría ofrecer.

Análisis del F1 23 – Conclusiones

En resumen, en Bolavip Gamer le damos al F1 23 un 9, puesto que a pesar de los aspectos negativos, sigue siendo el mejor título de la franquicia a nivel de jugabilidad, lo cual es el punto central de un simulador y donde hay que hacer hincapié.