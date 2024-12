VIDEO: golazos de Mbappé y Valverde para Real Madrid vs. Sevilla

No era un partido más para Real Madrid y Carlo Ancelotti. Los merengues estaban obligados a derrotar al Sevilla tras la victoria del Atlético Madrid ante Barcelona en las últimas horas. Hubo fiesta por el título de la Intercontinental y tras el The Best de Vinicius. Jesús Navas, mito del Sevilla, dijo presente en un Santiago Bernabéu donde se jugaban los últimos 90 minutos de un 2024 cargado de alegrías para los blancos.

Justamente todo empezó con una ovación para tanto Navas como el propio Real Madrid que quedará para la posteridad. Muchas emociones en un Bernabéu que ovacionó al campeón del mundo en Sudáfrica 2010 y que sin dudas se ha ganado con creces lo visto hoy en la capital de España. Carlo Ancelotti, quien apostó por Courtois; Lucas Vázquez, Tchouaméni, Rüdiger, Camavinga; Valverde, Ceballos, Bellingham; Brahim, Rodrygo y Mbappé como once para buscar la punta.

Apenas 10 minutos aguantaría la resistencia de Sevilla. Ataque rápido de un Real Madrid donde Mbappé quedó afuera del aérea solo. No dudó Kylian, sacó un latigazo infernal y puso 1-0 para el equipo de Carlo Ancelotti. Nuevo grito sagrado en una semana vital para el galo. Tanto más que similar al que ya le hizo al Celta de Vigo semanas atrás.

VIDEO: GOLAZO DE VALVERDE

Como si faltará algo, a la salida de un córner en el minuto 20 Rodrygo buscó a Valverde. El uruguayo, también en frente del box, sacó un derechazo que reventó la portería del Sevilla. Nuevo golazo para el Halcón, que ya igualaba sus registros de la pasada temporada.

Fue una jornada llena de goles en la primera parte. Tras los tantos mencionados llegaría otro más para Real Madrid gracias al derechazo de Rodrygo a pase de Lucas. Sevilla no se quedaría atrás y solo 60 segundos más tarde, Isaac Romero pondría el 3-1. Fiesta de tantos en un Bernabéu donde los de Carlo Ancelotti se lucían en todos los sentidos.