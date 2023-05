Cómo llegar a las islas flotantes en Zelda: Tears of the Kingdom

Nintendo está preparando un montón de sorpresas y novedades para The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, el exclusivo de Nintendo Switch que está a pocos días de salir. Una de las más grandes novedades es la de las islas flotantes, que se sumarán al mapa de Hyrule.

Son una forma de darle verticalidad al mapa, es decir que tendremos todo un nuevo nivel de Hyrule para explorar en esta secuela a Breath of the Wild. Pero, ¿cómo se llega a las islas? En esta guía rápida te enumeramos las distintas formas que tienes para llegar a los cielos en Tears of the Kingdom.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – ¿Cómo llegar a las islas del cielo?

Poder de Retroceso

La primer manera que conocimos fue utilizando el nuevo poder de Link llamado Retroceso. Esto le permite volver atrás el tiempo en ciertos objetos, y lo podemos usarlo en una roca caída para subirnos y que regrese a la isla. Así funciona como una especie de ascensor y es una forma directa y rápida de llegar.

Poder de Ultramano

El otro poder de Link nuevo que podemos usar es Ultramano, que sirve para crear métodos de transporte, entre ellos vehículos voladores. Podemos usar una plataforma y varias turbinas para surcar los cielos con Link, tal como vimos en el primer gameplay de Zelda: TOTK.

Otros métodos

Todavía no se conocen otras maneras de llegar a las islas, pero Nintendo ya confirmó que existen, aunque aún no los han revelado. Algunas posibilidades son mediante el uso de criaturas voladoras, o bien con el planeador de Link es posible que también podamos llegar a las islas del cielo.