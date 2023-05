¿Se puede jugar Zelda: Tears of the Kingdom en PC?

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom es sin dudas uno de los juegos más anticipados del momento. La anterior entrega de la saga fue un título de lanzamiento de Nintendo Switch y continúa siendo uno de los más aclamados de la consola, a seis años de su salida.

Todo lo que Nintendo ha mostrado sobre el juego hasta ahora apunta a que expandirá y mejorará sobre todos los aspectos de Breath of the Wild, razón por la que muchos están desesperados por jugarlo ya. Y aquellos que no tienen la consola, quieren saber si es posible jugarlo en PC.

¿The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom es jugable en PC?

No hay forma legal y oficial de jugar The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom en PC, ni ahora mismo ni después de su lanzamiento. El juego es exclusivo para Nintendo Switch. Sin embargo, incluso a días de su salida, ya hay formas menos legítimas de jugar Zelda: TOTK en PC.

Estas involucran emuladores, e incluso parece ser que puede correr a 4K de resolución y a 60 FPS. Pero además de ser una forma ilegal de correrlo, la realidad es que hay un montón de parches y procesos que tendrías que hacer para obtenerlo, y esto puede llevar a una experiencia menos que óptima, e incluso quizás termines con un virus.

Es por eso que no recomendamos para nada descargar un emulador para jugar The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom en PC. Siempre la mejor experiencia con los títulos de Nintendo es jugar las copias oficiales en sus consolas, y lo mismo será cierto con este título cuando salga el 12 de mayo.