Days of Play 2023 arranca con ofertas increíbles en PS Plus y más de 200 juegos

Llegó el momento que muchos fanáticos llevan esperando desde hace un buen tiempo. Se trata de Days of Play, su clásica promoción anual que ofrece descuentos en los mejores juegos de la plataforma y suscripciones de PS Plus.

Days of Play 2023: descuentos en promociones de PS Plus

Tal y como había sido anticipado, tendremos descuentos en las suscripciones de PlayStation Plus. Las promociones serán las siguientes:

25% de descuento en suscripciones de 12 meses para nuevos suscriptores (para todos los niveles de membresía: Esencial, Extra y Deluxe)

25% de descuento en suscripciones de 12 meses para aquellos que fueron suscriptores pero ya no lo son (para todos los niveles de membresía: Esencial, Extra y Deluxe)

25% de descuento en actualizaciones de suscripciones a PS Plus Extra y PS Plus Premium/Deluxe

Days of Play 2023: descuentos en juegos de la PlayStation Store

La PlayStation Store ofrece descuentos por su promoción Days of Play 2023, los cuales van hasta el 70% en ciertos casos. Destacan juegos como God of War: Ragnarok, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, FIFA 23, The Last of Us Part y Horizon: Forbidden West, entre otros.

A continuación repasamos los principales descuentos:

PLAYSTATION 4

Ghost of Tsushima: Director’s Cut > 67%

God of War: Ragnarok > 34%

Gran Turismo 7 > 50%

Horizon Forbidden West > 50%

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales > 60%

Red Dead Redemption 2 > 67%

WWE 2K23 > 33%

PLAYSTATION 5

Dead Space > 30%

God of War: Ragnarok > 29%

Horizon Forbidden West > 43%

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales > 60%

The Last of us Part I > 29%

Puedes ver todos los descuentos en la tienda oficial.

Cuándo es Days of Play 2023

Days of Play 2023 comenzará el 2 de junio de 2023 a las 00:01hs y la promoción estará activa hasta el 12 de junio a las 23:59hs, en horario local de cada región.