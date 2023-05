Naughty Dog da un nuevo adelanto sobre el Multijugador de The Last of Us

La expectativa por el PlayStation Showcase estaba por las nubes y definitivamente no fue cumplida. Sony no presentó todo lo que los fanáticos esperaban y una de las grandes ausencias fue la de Naughty Dog. Muchos aguardaban por novedades sobre el nuevo juego multijugador de The Last of Us y eso no sucedió.

A raíz de ello, esta tarde el estudio desarrollador compartió una actualización en las redes sociales, en la cual revelaron el estado del título y los motivos por los cuales no se presentaron en el PlayStation Showcase.

“Estamos increíblemente orgullosos del trabajo que nuestro estudio ha hecho hasta ahora, pero como el desarrollo ha continuado, nos hemos dado cuenta que lo mejor para el juego es darle más tiempo“, reconocieron.

Comunicado oficial de Naughty Dog sobre el estado del juego multijugador de The Last of Us

El comunicado oficial al completo fue el siguiente:

“Fanáticos de The Last of Us

Sabemos que muchos de ustedes esperaban escuchar más sobre nuestro juego multijugador de The Last of us. Estamos increíblemente orgullosos del trabajo que nuestro estudio ha hecho hasta ahora, pero como el desarrollo ha continuado, nos hemos dado cuenta que lo mejor para el juego es darle más tiempo.

Nuestro equipo seguirá trabajando en este proyecto, al igual que en nuestros otros juegos en desarrollo, incluyendo una nueva experiencia de un jugador. Esperamos compartir más pronto.

Estamos agradecidos a nuestra fantástica comunidad por su apoyo, gracias por su pasión por nuestros juegos, eso nos mantiene adelante.

Naughty Dog.”

Conclusiones

Luego de no haber visto nada en el PlayStation Showcase, muchos empezaron a pensar en el Summer Game Fest que tendremos en dos semanas como lugar para la presentación. Sin embargo, este comunicado de Naughty Dog parece indicar que las novedades no llegarán hasta dentro de un tiempo mayor.

Lo cierto es que el propio presidente de Naughty Dog, Neil Druckmann, había anticipado que tendríamos novedades del título este año, por lo que todavía hay tiempo para ello.

Cabe destacar que este multijugador de The Last of Us ha crecido tanto que se ha transformado de un modo de juego pensado para TLOU 2 a una experiencia por su cuenta y un juego aparte.

Además, en Naughty Dog tienen en desarrollo otro juego con historia original, el cual nos enfrentará ante algo completamente desconocido pero que, indudablemente, será maravilloso.