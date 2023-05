Days of Play 2023: nuevos descuentos en PlayStation Plus y cientos de juegos

Como cada año, PlayStation presentó su clásica promoción conocida como Days of Play. Esta es una de las promociones más especiales ya que Sony permite conseguir suscripciones de PS Plus con descuentos, dependiendo del tiempo que se suscriban los usuarios.

En este Days of Play 2023, que iniciará el 2 de junio, se incluyen descuentos de hasta 25% en la suscripción anual de PS Plus. Este ahorro es válido para todos los niveles de PS Plus, sea Essential, Extra o Deluxe/Premium.

En adición, los miembros actuales de PlayStation Plus Essential y Extra también pueden recibir un 25 % de descuento en una suscripción de 1 mes, 3 meses o 12 meses al cambiar a un plan de nivel superior.

Es decir, si pasas de PS Plus Essential a Extra o Deluxe/Premium, y si pasas de Extra a Deluxe/Premium, recibirás un 25% de descuento sin importar el tiempo del plan que elijas.

Por otra parte, se confirmó en blog de PlayStation que habrá una gran variedad de juegos con descuento. Sin embargo, habrá que esperar al día de inicio de la promoción para verlos en la PlayStation Store.

Cuándo es Days of Play 2023

Days of Play 2023 comenzará el 2 de junio de 2023 a las 00:01hs y la promoción estará activa hasta el 12 de junio a las 23:59hs, en horario local de cada región.