Falta muy poco para el lanzamiento global de Diablo 4, y todos están a la expectativa de ver cómo será el nuevo juego de la icónica franquicia de Blizzard. Desde que lo empezaron a mostrar que promete mucho, y tanto los fans antiguos de la saga como los que quieren experimentarla por primera vez están atentos a lo que nos ofrecerá esta entrega.

Una cosa que quedó clara desde que anunciaron el juego es que tendremos un montón de formas de disfrutarlo, a través de las cinco clases que están disponibles. Puede ser un poco abrumador saber cuál elegir al principio, por lo que aquí te dejamos una Tier List de las mejores clases en Diablo 4, detallando sus ventajas, desventajas, dificultad de usar, y más.

Por supuesto cabe aclarar que es una elección subjetiva y quizás solamente te convenga elegir la que más te guste personalmente. Pero si quieres saber más sobre el funcionamiento de cada una, cuál usar en cada situación y modo de juego, y así tomar una decisión más informada, te compartimos nuestra Tier List a continuación.

Tier S – Clases de Diablo 4

Pícaro

El Pícaro es una clase que se especializa en combate tanto cercano como a distancia, y se caracteriza por su versatilidad. Puede hacer combos e infligir más daño con veneno y magia oscura a los demonios que se enfrenta.

Por su rapidez, daño por segundo, opciones ofensivas, y los distintos estados que pueden aplicar, son los mejores tanto para PvP como para solitario y en grupo. Es difícil aprender a usarlo bien, pero una vez que lo dominas, podrás aprovechar sus combos y habilidades para derrotar a todo en segundos.

Tier A – Clases de Diablo 4

Nigromante

La mecánica principal del Nigromante es la de invocar aliados que pelean por nosotros contra los demonios. Podemos elegir poderes de Hueso, Sangre o Sombra para conjurar hordas y vencer a los enemigos.

La mayor ventaja de esta clase son sus invocaciones, y gracias a esto se convierte en la mejor clase para jugar en solitario. De todas maneras es buena en grupo y PvP, gracias a que tiene mucha variabilidad de builds y tiene fortalezas tanto ofensivas como defensivas.

Hechicero

Para quienes quieren jugar más que nada con hechizos elementales (de fuego, hielo y rayo) el Hechicero seguro sea la opción más atractiva. Podemos enfocarnos en uno de estos elementos o hacer una combinación de varios para nuestra build.

Cuando se trata de daño en masa y hechizos de área de efecto, es la mejor clase del juego. Es por eso que también es muy recomendado para solitario y PvP, aunque no será tan fuerte en grupo. Es relativamente fácil de aprender y sirve mucho para farmear, sobre todo porque podemos eliminar hordas rápido y a distancia sin ponernos en peligro.

Druida

El Druida puede cambiar de forma, transformándose entre un oso con grandes capacidades defensivas y un lobo con mucho ataque. Pelea junto a criaturas salvajes, y usa la naturaleza como herramienta contra los demonios.

Lo que más caracteriza al Druida es que es muy fácil de aprender, por lo que si nunca jugaste un Diablo o un hack-and-slash, quizás sea la mejor elección. Podemos tomar distintas formas según la situación, y el estilo de combate se adaptará a lo que necesitemos.

Tier B – Clases de Diablo 4

Bárbaro

Por último tenemos al Bárbaro, que se destaca por su fuerza y por la versatilidad que tiene en cuanto a las armas que usa. También es capaz de afectar enemigos en área con sus gritos de batalla y golpes al terreno.

En el caso de que quieras una manera directa de jugar, el Bárbaro te servirá ya que está equilibrado para todo tipo de juego, y se trata de un personaje muy tanque. De todas maneras no destaca en nada, razón por la que se encuentra en Tier B, aunque no significa que no sea viable elegirlo.