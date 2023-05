El evento de TOTS o Team of the Season está dominando el nuevo contenido de FIFA 23 durante las últimas semanas: ya recibimos el de la Comunidad, el de la Premier League, y hoy se lanzó el de la Bundesliga. Pero no es la única novedad que nos tiene preparados para hoy EA Sports.

Hay nuevos SBCs para completar, además de objetivos, sobres en la tienda, y demás contenido que querrás aprovechar. A continuación, te contamos sobre todo lo nuevo para los jugadores de FIFA 23 hoy viernes 12 de mayo.

A continuación repasamos todo el nuevo contenido de hoy para el FIFA 23 Ultimate Team:

Contenido nuevo de hoy viernes 12 de mayo para el Ultimate Team de FIFA 23

Nuevos SBCs (Desafíos de Creación de Plantillas)

• Erling Haaland POTM: Requiere plantillas de 84, 86, 87 y 88.

• Rafael Leao POTM: Requiere una plantilla de 86.

• Marco Reus TOTS: Requiere plantillas de 86, 87 y 88.

• Flash Upgrade: Consigue dos jugadores de más de 86 de media con una plantilla de 84.

• eLaLiga Final: Vincula tu cuenta de Twitch y completa esta plantilla de 81 para celebrar este evento.

Nuevos Objetivos

• Bundesliga Year in Review: Completa 7 objetivos para conseguir cartas, un sobre, y experiencia para los Swaps.

• Bundesliga Cup: Completa 5 objetivos para conseguir sobres y experiencia.

Además de esto tenemos nuevos sobres en la tienda. Este es todo el nuevo contenido que podrás encontrar el día de hoy en el Ultimate Team del FIFA 23.