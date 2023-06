FIFA 23: Contenido nuevo de hoy (jueves 15/6) – Jordi Alba End of an Era, y más

El modo Ultimate Team de FIFA 23 sigue incorporando contenido nuevo de manera diaria, a medida que EA Sports intenta mantenerlo fresco e interesante con novedades de todo tipo. En el caso de hoy jueves 15 de junio, aquí te contamos sobre todo lo nuevo que llegó y tienes que saber.

Ya está finalizando la promo de Team of the Season, y estamos a punto de entrar a lo que será un fantástico evento con Shapeshifters. Esto se llevará a cabo mañana, por lo que el día de hoy es bastante tranquilo, en el que lo que más destaca es la nueva carta de Jordi Alba End of an Era.

A continuación repasamos todo el nuevo contenido de hoy para el FIFA 23 Ultimate Team:

Contenido nuevo de hoy jueves 15 de junio para el Ultimate Team de FIFA 23

Nuevos SBCs (Desafíos de Creación de Plantillas)

Jordi Alba EOAE: Requiere plantillas de 85 y 87.

Encuentros de Marquesina: Recibe sobres transferibles como recompensa por completar cuatro plantillas.

Este es todo el nuevo contenido que podrás encontrar el día de hoy en el Ultimate Team del FIFA 23.