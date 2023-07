Este fin de semana se disputó la última fecha de la Temporada Regular del segundo split de la Kings League y primero de la Queens League. Con ello, se definieron las posiciones de cada uno de los equipos y su futuro en la competición.

Rayo de Barcelona y Los Troncos FC en Kings League, y Kunitas y 1K FC, en la Queens League, fueron los equipos que quedaron eliminados y no jugarán los Playoffs. Todos los otros equipos tendrán su oportunidad de estar en el Civitas Metropolitano en búsqueda de convertirse en campeones.

Porcinos FC y Porcinas FC han sido los ganadores de las respectivas ligas, por lo que tienen su lugar asegurado en el Final Four de sus competencias, y con ello también su participación en el Civitas.

A continuación repasamos los enfrentamientos:

Playoffs Kings League

OCTAVOS DE FINAL

• A: PIO FC vs Saiyans FC

• B: 1K FC vs Ultimate Móstoles

• C: Jijantes FC vs Kunisports

CUARTOS DE FINAL

• D: XBuyer Team vs PIO FC/Saiyans FC

• E: Aniquiladores FC vs 1K FC/Ultimate Móstoles

• F: El Barrio vs Jijantes FC/Kunisports

FINAL FOUR

• G: Porcinos FC vs Ganador D

• H: Ganador E vs Ganador F

• Final: Ganador G vs Ganador H

Playoffs Queens League

OCTAVOS DE FINAL

• A: PIO FC vs Saiyans FC

• B: Aniquiladoras FC vs XBuyer Team

• C: Las Troncas FC vs Jijantes FC

CUARTOS DE FINAL

• D: Rayo de Barcelona vs PIO FC/Saiyans FC

• E: Ultimate Móstoles vs Aniquiladoras FC/XBuyer Team

• F: El Barrio vs Las Troncas FC/Jijantas FC

FINAL FOUR

• G: Porcinas FC vs Ganador D

• H: Ganador E vs Ganador F

• Final: Ganador G vs Ganador H

Los Octavos de Final se disputarán el sábado 22 de julio y los Cuartos de Final el martes 25 de julio en el Cupra Arena de Barcelona. Mientras tanto, los respectivos Final Four tendrán lugar el sábado 29 de julio en el Civitas Metropolitano de Madrid.

Los equipos con mejor seeding tendrán la posibilidad de extender cinco minutos sus partidos en caso de encontrarse en empate o en derrota parcial en el marcador al llegar el minuto 40.