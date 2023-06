El calentón del Kun Agüero contra el streamer Will: "Dímelo en la cara, imbécil"

La jornada 8 del segundo split de la Kings League tuvo un duro cruce entre el Kun Agüero y el streamer, Ángelo Valdés, mejor conocido como Will. El presidente de Kunisports perdió los papeles en pleno directo.

La octava fecha de la Kings League enfrentó a Porcinos FC y Kunisports, regalando a los fanáticos un nuevo partido entre Ibai Llanos y Sergio Agüero. Fue un encuentro intenso en el Cupra Arena, que se vio eclipsado por el episodio post partido.

Ibai fue acompañado por varios streamers latinoamericanos que habían acudido a un evento en España. Uno de ellos era Will, que se burló del exfutbolista argentino luego de la victoria de Porcinos FC.

La reacción de Will no agradó para nada al Kun Agüero. El presidente de Kunisports estalló en pleno directo contra el streamer dominicano. “Decímelo en la cara” y “cerrá el orto, imbécil” fueron algunas de las palabras del ex Barcelona, Manchester City y Atlético de Madrid.

Lo ocurrido se hizo rápidamente viral en las redes sociales. Will se vio forzado a publicar una disculpa en su cuenta oficial de Twitter. “Disculpas. Es todo show, ofenderte en serio no fue mi intención. Lo siento, leyenda“.