Qué es Ultramano en Zelda: Tears of the Kingdom y cómo funciona

Una de las grandes innovaciones de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom con respecto a Breath of the Wild es que Link tendrá nuevos poderes a su disposición. En el primer juego eran una gran manera para interactuar con el entorno, pero ahora Nintendo irá unos pasos más allá.

Lo decimos porque el protagonista será capaz de muchas otras acciones con sus nuevas habilidades, que le permitirán una gran libertad a los jugadores. Entre ellas está Ultramano, y aquí te contamos todo lo que debes saber.

Cómo funciona el poder Ultramano en Zelda: Tears of the Kingdom

La construcción de vehículos parece que será clave en Tears of the Kingdom, algo sobre lo cual los fans de la saga tienen cada uno su propia opinión. Más allá de si te guste la novedad o no te parezca lo tuyo, lo cierto es que para armar formas de transporte tendrás que hacer uso de la habilidad Ultramano.

Con Ultramano, Link podrá recoger una gran variedad de objetos y moverlos alrededor de una estructura que cree. Podrás rotar los objetos y cambiarlos de lugar en lo que estés armando, además de que tendrás bastante libertad a la hora de decidir cómo y dónde colocar cada cosa.

Qué se puede construir con el poder Ultramano en Zelda: Tears of the Kingdom

Este poder se utilizará más que nada para crear vehículos que Link use para moverse a través de Hyrule. De lo que vimos hasta ahora será posible crear cosas como una especie de coche, una balsa para moverse a través del agua, y un vehículo volador para llegar a las islas del cielo.

Habrá muchas otras cosas que podamos construir en Zelda: Tears of the Kingdom con Ultramano, pero Nintendo todavía no las revela antes de su lanzamiento. Será cuestión de esperar a que salga y experimentar una vez que tengamos acceso al juego, ya que seguro hay muchas combinaciones por descubrir.