Una de las organizaciones que más complicaciones está viviendo en estos días es la de Jijantes FC. Gerard Romero no sólo oficializó el despido de Marc Carmonade la dirección técnica del equipo, sino que Paula Gonu deja Jijantas FC en la Queens League, la contraparte femenina del equipo de fútbol 7.

El anuncio se hizo oficial por la tarde del martes, pero no fue hasta esta mañana del miércoles que la reconocida influencer y creadora de contenido decidió salir a hablar de lo sucedido y aclarar la situación, al menos de su parte.

En cuanto al motivo de la decisión, Paula explicó lo siguiente: “Yo sentía que no contaban con mi palabra y que estaban faltando un poco al respeto a mi trabajo y a mi imagen.“

Además, dejo claro que durante su etapa en Jijantas FC, no se sintió integrada o parte del proyecto en ningún momento: “Yo entiendo que no voy a tener ni voz ni voto, pero si daba por hecho que se me podrían consultar cosas, como por ejemplo qué marcas o qué sponsors buscábamos o con qué patrocinadores podíamos negociar“, explicó.

Con ello, Paula entendió que lo mejor era dar un paso al costado, ya que la emoción inicial por la situación se apagó: “[El proyecto] deja de hacerme ilusión cuando me siento incómoda y siento que no se respeta mi trabajo o mis tiempos y mis cosas”, sentenció.

Ante esto, varios fans de Jijantes FC no dudaron en tomar las redes sociales y cuestionar qué tan implicada Paula Gonu estaba con el proyecto y con el equipo de la Queens League, ya que no se notaba que hubiera hecho mucho por darle visibilidad. Y Paula respondió a ello:

“Considero que estaba más implicada de lo que debería o de lo que cualquier otra persona en mi situación lo hubiese estado. Por las circunstancias que había, por la mala comunicación hacia mí, porque me enteraba muy tarde de las cosas, porque si yo supiese horarios de eventos con antelación podría haberme organizado para acudir, por ejemplo, a entrenamientos de las jugadoras o, por ejemplo a programas de previas o post partidos.”

Con estas declaraciones el paso de Paula Gonu por Jijantas FC y la Queens League llega a su fin, mientras que la Presidencia del equipo quedará en manos del propio Gerard Romero y Lisbeth Cid.

El próximo partido de Jijantas FC será este sábado frente a Porcinas FC, y llega luego de su derrota ante Ultimate Móstoles, con un 0-4 en su debut en la competición.