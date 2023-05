La primera temporada de la Queens League dará inicio el sábado 6 de mayo para complementar a la ya exitosa Kings League. El torneo de fútbol femenino organizado por Gerard Piqué también se transmitirá por los canales oficiales de la competición y Cadena 4 en España, y contará con las contrapartes femeninas de los equipos de la Kings.

Con el draft ya completado, cada equipo de la Queens League tiene su plantilla inicial para dar inicio a la temporada. Sin embargo, también tendrán la posibilidad de añadir una Jugadora #11 que formará parte del equipo por fuera de la mencionada plantilla.

Y estas serán todas los jugadoras #11 de cada equipo el primer split en la historia de la Queens League:

• Sara Del Estal > 1K FC

• Auxi Jimenez > Aniquiladoras FC

• Irene López > El Barrio

• Sandra Luzardo > Jijantas FC

• Judith Fernandez > Kunitas

• Anna Armengol > Las Troncos FC

• Berta Velasco > PIO FC

• Sara Mérida > Porcinas FC

• Clara Carmona > Rayo de Barcelona

• María Sampalo > Saiyans FC

• Esther Sola > Ultimate Team

• – > XBuyer Team

Como podemos apreciar, el XBuyer Team todavía no ha definido una Jugadora #11, por lo que iniciará la temporada sin una. No obstante, tendrán una Jugadora #12 para la primera fecha, en la figura de Crisitina González Chaves “Roco”, ex jugadora de la Selección Española de Fútbol Playa.

La Queens League dará inicio el sábado 6 de mayo a su primera temporada, con los siguientes enfrentamientos:

Porcinas FC vs Kunitas

PIO FC vs Aniquiladoras FC

1K FC vs Rayo de Barcelona

Jijantas FC vs Ultimate Móstoles

El Barrio vs XBuyer Team

Troncas FC vs Saiyans FC