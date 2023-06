Valve lanzó una de las mejores promociones hasta la fecha en Steam, su plataforma de juegos para PC. La comunidad de Steam ya puede reclamar gratis un fantástico juego que realmente es una historia en la que cada decisión que tomes te llevará por un camino diferente.

Nuevo juego GRATIS en Steam

Gracias a esta nueva promoción de Steam podemos conseguir gratis Tell Me Why, un juego de aventura narrativa episódica y cinemática donde todas nuestras decisiones cuentan y cambian nuestro futuro.

Esta aventura narrativa desarrollada por los mismos creadores de la saga Life is Strange, es un verdadero misterio íntimo en el que los gemelos Alyson y Tyler Ronan utilizan su lazo supernatural para revelar recuerdos de su dura infancia.

A medida que lo hacen, las decisiones afectarán la relación de los gemelos, determinarán la fuerza de su lazo y forjarán el curso de sus vidas.

Como reclamar Tell Me Why GRATIS en Steam

Con sólo ingresar en la página de Steam e iniciar sesión con tu cuenta, puedes dirigirte a la página del juego Tell Me Why, y reclamarlo gratis en las opciones de la misma.

Requisitos para jugar Tell Me Why en Steam

ESPECIFICACIONES MÍNIMAS

Sistema Operativo: Windows 7 – 64 bit

Windows 7 – 64 bit Procesador: Intel Core i3 4130 (3.4 Ghz 2C / 4T) AMD FX 4300 (3.8 Ghz 4C / 4T)

Intel Core i3 4130 (3.4 Ghz 2C / 4T) AMD FX 4300 (3.8 Ghz 4C / 4T) Tarjeta Gráfica: Nvidia GTX 750Ti o Nvidia GTX 1050 or AMD Radeon R7 260X or AMD Radeon RX 560

Nvidia GTX 750Ti o Nvidia GTX 1050 or AMD Radeon R7 260X or AMD Radeon RX 560 Memoria: 4 GB de RAM

4 GB de RAM DirectX: Version 11

Version 11 Almacenamiento: 5 GB de espacio disponible

ESPECIFICACIONES RECOMENDADAS