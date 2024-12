Este miércoles 25 de diciembre de 2024 se reveló que Barcelona SC podría tener un grave problema para la siguiente temporada, con su actual delantero, Octavio Rivero. El goleador paraguayo tiene contrato hasta final del próximo año y ahora no oculta su deseo de cambiar de club.

Hace varias semanas se informó que la Universidad de Chile estaba muy interesada en Octavio Rivero y ahora es el mismo delantero paraguayo el que se encargó de alimentar estos rumores. “El interés de la U a uno lo llena de alegría, es un club muy importante a nivel de América, eso es algo que a uno le ilusiona y le gusta mucho por lo que significa“, comentó el goleador en diálogo con el programa Quiero Fútbol.

En este contexto, el medio de comunicación Al Aire Libre va más allá y revela que Rivero ya tendría un acuerdo de salario con la Universidad de Chile, incluso ajustándose a la realidad económica del club. Previamente, el goleador pasó por Colo Colo.

Al tener contrato con Barcelona SC se le complica a cualquier equipo quedarse con Rivero, puesto que, tienen que negociar con el equipo ecuatoriano un futuro pase. La transferencia del goleador no sería inferior al medio millón de dólares, puesto que, su valor actual de mercado sería superior a los 700.000 dólares.

Octavio Rivero terminó el año como figura de Barcelona SC. (Foto: Imago)

Rivero llegó a Barcelona SC a mitad de 2024, el goleador vino para reemplazar a Francisco Fydriszewski. El ‘Polaco’ se marchó libre del club y desde su llegada, Rivero terminó siendo el goleador de los amarillos y una figura que se ganó el cariño de la hinchada.

Las estadísticas de Octavio Rivero en esta temporada

Con la camiseta de Barcelona SC, Octavio Rivero jugó un total de 18 partidos entre todas las competencias. El goleador anotó 11 goles, y con un solo semestre se metió entre los goleadores de todo el año en Ecuador. No pudo ganar ningún campeonato en el año.

Octavio Rivero se ilusiona con volver a Chile

En una entrevista con el medio uruguayo Sport 890, Rivero no ocultó sus ganas de volver a Chile. “Tengo un año y medio más de contrato con Barcelona. Mi representante me comentó de la posibilidad de la U de Chile. Volver a Chile es algo que me gustaría en algún momento. Es un orgullo que un equipo como la U me venga a buscar“, agregó el jugador.

