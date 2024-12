El gran regalo de LaLiga a Simeone tras cumplir 13 años en el banco de suplentes del Atlético Madrid

El pasado 23 de diciembre se cumplieron 13 años del arribo de Diego Pablo Simeone al Atlético Madrid. Una marca impensada en los tiempos que corren por el viejo continente e igualmente por la exigencia que tienen los principales bancos de suplentes de los clubes más importantes de Europa. En medio de un nuevo aniversario, LaLiga premio al argentino con un reconocimiento que va de la mano con los últimos resultados de su equipo.

Concretamente, LaLiga ha elegido a Simeone como mejor entrenador del mes de diciembre. Todo esto repetimos en el mismo día donde se cumple el aniversario número 13 de su llegada al banco de suplentes de un Atlético Madrid que ha cambiado para siempre a partir de la presencia del argentino. Su inicio de temporada más que irregular y donde los fichajes no terminaban de encontrarse, el Cholo y sus dirigidos ya cumplen un total de 12 partidos consecutivos con victorias que se cerraron el pasado 22 de diciembre frente al Barcelona como visitante.

Simeone terminó imponiéndose a Diego Martínez de la Unión Deportiva Las Palmas y Ernesto Valverde del Athletic Club de Bilbao en una elección que fue publicada a lo largo de las últimas horas. Todo esto de la mano de una serie de resultados que han permitido al Atlético de Madrid terminar el 2024 como actual líder del campeonato en España. Durante el mes de diciembre los colchoneros firmaron 3 victorias en sus 3 respectivos compromisos del certamen y con un balance de goles a favor de 7 frente a 4 en contra. Incluso el Cholo pudo romper su racha en Barcelona, donde nunca había sumado 3 puntos desde que llegase a la capital española.

“Los jugadores están preparados para competir. Lo más fuerte que tenemos es el grupo. El grupo lo demuestra con los hechos. Los cambios cuando entran lo hacen de verdad. Es lo que queremos los entrenadores. Que estén todos de la misma manera. Nuestra manera de competir con dos monstruos como el Madrid y el Barça es que tengamos a todo el equipo bien”, comentaba Simeone sobre una remontada en la ciudad catalana que le permite a sus dirigidos ocupar la primera plaza del certamen cuando ya hemos cumplido las primeras 19 jornadas del torneo. 41 puntos tienen los colchoneros e igualmente un choque pendiente que les podría incluso llegar a asentar en la cifra a 44. Apenas suman una derrota en lo que vamos de LaLiga gracias a la caída en Sevilla frente al Betis que supuso un paso al frente en lo actitudinal como técnico.

Los números son contundentes para este Atlético Madrid en final de 2024. 12 victorias, 5 empates, 1 derrotas, 33 goles a favor y 11 en contra les convierten en el equipo con mejores registros a nivel defensivo de todo el certamen. Una marca que expresa fielmente lo obtendría recuperar Simeone tras unas últimas dos temporadas plagadas de irregularidad y problemas a nivel defensivo. El entrenador del mes de diciembre en LaLiga piensa en un mes de enero donde tendrá compromisos en Champions y en los dos campeonatos locales. Recordemos que no disputa la Supercopa de España en el horizonte que sí supondrá desgaste para Real Madrid o Barcelona.

Publicidad

Publicidad

ver también Julián Álvarez desvela el mensaje de Simeone que le convenció de dejar a Guardiola y Manchester City

El día que Simeone pensó en dejar Atlético Madrid

La derrota por penales frente al Real Madrid en la final de la UEFA Champions league 2016 pudo haber sido un punto de quiebre. El propio Simeone reconoce que su entorno fue vital para no dar un paso al costado: “Estaba muy triste. Me preguntabas si iba a tener la fuerza de convencer otra vez al grupo de que se si se podía ganar. Mi señora me llevó para todos los lados para distraer mi mente y para poder reinventarme para volver otra vez a empezar. Porque el fútbol es muy cambiante. Vos ganas un partido y eres el mejor”.

El auguro de títulos que surgió en Atlético Madrid

La Plaza de Neptuno, tal y como ocurriese en los años 2021 o 2018, ha empezado diversas reformas de mantenimiento que coinciden en el tiempo con los últimos grandes títulos ganados por Atlético Madrid de Diego Pablo Simeone. Las redes sociales estallaron por una coincidencia que muchos esperan termina con LaLiga número 12 o por qué no con la edición número 11 de la Copa del Rey para la entidad de la capital.

Encuesta¿Quién es el mejor DT argentino de la historia? ¿Quién es el mejor DT argentino de la historia? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad