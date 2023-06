Valve continúa sorprendiendo a la comunidad de Steam con descuentos increíbles en los mejores juegos de todos los tiempos. Entre ellos se incluye el GOTY del 2013, que puedes obtener por apenas unos pesos.

Gran descuento en un juego GOTY dentro de Steam

El título que los miembros de la comunidad de Steam pueden conseguir casi regalado no es otro más que Tomb Raider, juego desarrollado por Crystal Dynamics y lanzado en 2013 por Square Enix.

Tomb Raider es el primero de los títulos de la segunda etapa de Tomb Raider, que compone una gran trilogía sobre Lara Croft y sus aventuras. Lo hace junto a Rise of the Tomb Raider y Shadow of the Tomb Raider.

En el título original nos encontraremos con un juego de aventura donde descubriremos la historia de Lara Croft, sus inicios como una joven mujer y su ascenso hasta convertirse en una ladrona de tumbas.

Cuánto sale Tomb Raider en Steam

Tomb Raider está disponible en una increíble oferta de Steam que rebaja un 80% de su valor original. Con ello, puedes conseguir Tomb Raider por 41,99 pesos mexicanos.

Requisitos para jugar Tomb Raider en PC

ESPECIFICACIONES MÍNIMAS

Sistema Operativo: Windows XP SP3 / Vista / 7 / 8

Procesador: Dual core CPU: AMD Athlon64 X2 2.1 Ghz (4050+), Intel Core2 Duo 1.86 Ghz (E6300)

Tarjeta Gráfica: AMD Radeon HD 2600 XT, NVIDIA 8600

Memoria: 1 GB de RAM

DirectX: Version 9

Almacenamiento: 12 GB de espacio disponible

ESPECIFICACIONES RECOMENDADAS