Uno de los géneros más populares de videojuegos de PC en Steam, la plataforma de distribución digital de Valve, es sin duda el de los shooters. Constantemente llegan títulos nuevos para disfrutar, y en este caso te contamos sobre una prueba gratuita de un juego multijugador que vale la pena prestarle atención.

El shooter multijugador que puedes probar GRATIS y ya es furor en Steam

The Finals es un juego de disparos online desarrollado y publicado por Embark Studios. Si bien todavía no se lanzó de manera oficial, ya hay una prueba gratuita disponible en Steam, en la que te puedes registrar y jugarlo. Con esto se disparó hacia uno de los lanzamientos nuevos más populares de Steam.

La premisa de The Finals es que nos encontramos formando parte de torneos en equipo dentro de un mundo virtual, con arenas basadas en lugares reales que se pueden destruir. Tanto el aspecto visual como el gameplay llaman la atención y prometen brindarnos uno de los shooters más peculiares de los últimos años.

Cómo jugar la prueba gratuita de The Finals en Steam

Para jugar la prueba gratuita de The Finals en Steam, tenemos que solicitar acceso a la beta yendo a “Unirse a The Finals Playtest” en la página del juego en Steam. Esto no garantiza que entres, pero en caso de que seas seleccionado te llegará una notificación en caso de que se te habilite la prueba.