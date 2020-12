TheGrefg rompe el récord de Ninja y Drake como el stream más visto en la historia de Twitch

Con la impresionante cifra de 639,133 usuarios concurrentes en directo, TheGrefg rompió el récord como el streamer con la mayor cantidad de 'viewers' en directo en toda la historia de Twitch. Acá te contamos como el español logró semejante hito en la plataforma de 'streamings'.

El último evento de Fortnite para anunciar la llegada de la Temporada 5 rompió con todos los esquemas. Este hecho fue el escenario ideal para que TheGrefg se luciera ante más de 600 mil personas, en vivo. Casi una hora y media antes del evento prendió su 'stream' y durante la llegada de Galactus a Fortnite logró romper el récord de personas que espectaron un directo en vivo en Twitch.

���� ¡¡¡REACCIONANDO AL EVENTO FINAL DE GALACTUS EN FORTNITE!!! ����



RT y A DISFRUTAR. https://t.co/hWQuFo0UxU pic.twitter.com/6MDpw4dpRS — Grefg =) (@TheGrefg) December 1, 2020

Hasta antes de este evento, las cifras de los directos más vistos en Twitch por streamers estaban de la siguiente manera:

- Ninja - 616,693 – Fortnite (con Drake, Travis Scott, and JuJu Smith-Schuster)

- TheGrefg - 538,444 – Fortnite

- Shroud - 516,289 - Valorant

- xTears88 - 512,246 - League of Legends

- Alexandria Ocasio-Cortez - 439,000 - Among Us

- LOLiTO FDEZ - 418,204 - League of Legends

- ass_dave - 397,674 - League of Legends

Este 1 de diciembre de 2020, The Grefg marcó una cifra récord incialmente con 639,133 usuarios en vivo en su canal. Sin embargo, esta es la cifra que él mismo enseñó durante su transmisión. En todo caso, habrá que revisar porque durante el evento el contador en vivo superó las 660 mil personas. Por la cantidad de gente, Twitch presentó problemas y la plataforma tuvo fallos técnicos.

