Todo lo que tienes que saber de la Beta de Call of Duty: Modern Warfare III

Ha llegado el momento de poner manos a la obra con la Beta de Call of Duty: Modern Warfare III. No importa si eres un jugador novato en busca de acción trepidante y de alto octanaje, o si eres un jugador veterano de la franquicia Call of Duty preparándote para el regreso de algunos mapas multijugador clásicos, esta guía te pondrá al día de todo lo relacionado con la Beta.

¡Bienvenidos a la Beta de Call of Duty: Modern Warfare III!

La Beta de Modern Warfare III se dividirá en dos fines de semana diferentes, con más mapas y modos de juego programados a lo largo de la Beta. Los mapas multijugador resultarán familiares a cualquiera que haya jugado a Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009), con los últimos avances técnicos y mecánicas de movimiento modernas para una experiencia completamente renovada.

Fin de semana uno: del 6 al 10 de octubre

El fin de semana uno está disponible exclusivamente en PlayStation 4 y PlayStation 5.

Acceso anticipado de PlayStation: Los jugadores que hayan reservado el juego en PlayStation podrán empezar a jugar la Beta el viernes 6 de octubre a las 10 AM PT.

Beta abierta de PlayStation: A partir del domingo 8 de octubre a las 10 AM PT, el resto de la comunidad PlayStation puede empezar a jugar a la Beta. La beta del fin de semana termina para todos el martes 10 de octubre a las 10 AM PT.

Si compraste Modern Warfare III a través de un distribuidor participante, deberías haber recibido un código Beta impreso en el recibo de compra o enviado por correo electrónico en un recibo digital.

Progresión fin de semana uno

Los jugadores pueden obtener un nivel máximo de 20 durante el primer fin de semana de la Beta de Modern Warfare III. A medida que ganes niveles de jugador adicionales, desbloquearás más armamento de carga para usar después de alcanzar el nivel de jugador 4, cuando los armamentos de carga personalizados estén disponibles.

Fin de semana uno: mapas y modos

El fin de semana uno comienza con cuatro mapas y cuatro modos de juego al inicio del periodo de acceso anticipado, a los que se añadirán un mapa y un modo adicionales el domingo, cuando la Beta se abra a todos los jugadores de PlayStation.

Mapas:

Favela

Skidrow

Estate

Rust (Beta Abierta)

Mapa de Guerra Terrestre – Popov Power Plant

Modos de juego: