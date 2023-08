Un paseo submarino y totalmente poético: así es Under The Waves

A gusto personal, los videojuegos exploran terreno desconocidos para los seres humanos, suelen los que más nos cautivan. Esa posibilidad de sentir la experiencia, a través de un título, de mundos o lugares absolutamente incógnitos, te envuelven y te atrapan a tal punto de gozar cada minuto de jugabilidad. Eso fue lo que nos pasó con ‘Under The Waves’. Vivir y sobrevivir bajo el agua cobró mucho más sentido con este juego creado y desarrollado por Parallel & Spotlight by Quantic Dream.

Solo con la introducción, el lector podrá deducir rápidamente de qué va el juego. Un jugador relacionará rápidamente la temática con un título muy conocido como lo es ‘Subnáutica’. La cuestión es que ‘Under The Waves’ está demasiado lejos de tener la misma esencia, porque este viene mezclado con una narrativa excepcional. La historia es oro puro. Así de simple. Narrativamente, está tan bien construido que se convierte en un juego ejemplar para enviar un poderoso mensaje: debemos cuidar la naturaleza en pro de la conservación obligatoria del medio ambiente.

1. Un renovado viaje al fondo del mar

Nuestro personaje en ‘Under The Waves’ se llama Stan y es quien nos sumergirá en esta aventura poética. Ir al fondo del océano se convirtió en el pretexto perfecto para narrar una historia cautivadora que enamora hasta en la jugabilidad. Solo piensen en el nivel de diseño y pulcritud que tiene este viaje a los más profundo del agua, que básicamente este juego acaba convirtiéndose en una película interactiva.

2. Gráficos y suspenso

Sobre este punto vamos a insistir mucho en el análisis. Aquí la perla del juego está en la historia, la narrativa. A partir de todo lo que se cuenta, el ambiente se hace aún más maravilloso e impresionante. El reto de crear una atmósfera marina en este juego es de 10 puntos, pero se convierte en algo más inédito gracias al argumento y al personaje con el que nos sumergimos en esta aventura. Todo el contexto te impresiona, pero te mantiene en un constante suspenso sobre lo que puede ocurrir con base a las decisiones que tomamos.

3. El verdadero y poderoso mensaje del juego

Aquí no hay vuelta de hoja. El juego es increíble en su jugabilidad, maravilloso en su historia, pero poderoso con su reflexión. Con diversos mensajes, invita al jugador a reflexionar sobre el cuidado del medio ambiente y del fondo marino. La trama llega con otros aspectos que el jugador sabrá valorar, pero que esta reseña no está dispuesta a revelar. Es un título imperdible, no importa cuando se lea esto.

Conclusión

La historia de Stan es absolutamente imperdible. Cada segundo de ‘Gameplay’ se disfruta al máximo, la inmersión es absolutamente indescriptible. Como lo mencionamos anteriormente, el juego termina convirtiéndose en una especie de película interactiva. La narrativa es, quizá, una de las mejores que hayamos visto en la industria de los videojuegos y eso hay que valorarlo.

Bolavip Gamer ha tenido el privilegio de probar este juego en PS5 gracias a la Agencia G64.